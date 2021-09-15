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Исследование выявило лидера среди крупных городов по уровню зарплат
Исследование выявило лидера среди крупных городов по уровню зарплат - РИА Новости, 15.09.2021
Исследование выявило лидера среди крупных городов по уровню зарплат
Самая высокая зарплата в городах РФ с населением до одного миллиона человек - во Владивостоке, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:16
2021-09-15T07:46
общество
зарплата
владивосток
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самая высокая зарплата в городах РФ с населением до одного миллиона человек - во Владивостоке, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.SuperJob проанализировал 90 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. "В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам", - говорится в исследовании.Город, где самая высокая зарплата – Владивосток: исполнительному директору, которому предстоит возглавить предприятие из 500 человек, предлагают от 300 тысяч рублей в месяц. Программист "1С" в том же городе может рассчитывать на 120 тысяч рублей (в Хабаровске - на 150 тысяч), а заместитель главного врача по экономике - на сумму от 100 тысяч рублей до 120 тысяч в месяц.В исследовании отмечается, что в сфере информационных технологий самые высокие зарплаты предполагают удаленный формат работы, а компании готовы рассматривать кандидатов со всей страны: например, в Иркутске главный инженер по разработке (DevOps инженер) может получать до 300 тысяч рублей в месяц, а разработчик с опытом работы от трех лет в Томске - до 220 тысяч рублей.В компании отмечают, что вакансии врачей в Хабаровске, Томске и Рязани - в топе наиболее оплачиваемых; в Пензе в топ-5 вошла вакансия директора по персоналу, в Астрахани – старшего помощника капитана, а в Кирове и Ижевске среди самых интересных предложений - вакансии шеф-поваров.Так, врачу-стоматологу в Рязани предлагают 200 тысяч рублей в месяц, а рентгенологу в Хабаровске - от 120 тысяч рублей; в целом авторы исследования считают коммерческую медицину второй после IT отраслью по росту зарплат в текущем году."Заработные платы медицинских работников стали расти уже в первые месяцы после объявления пандемии в РФ: в апреле к марту 2020 года - сразу на 6,7%. В настоящее время рост заработных плат продолжается: в первом полугодии 2021 года прирост составил 6,9%", - говорится в исследовании.Старший помощник капитана в Астрахани может претендовать на месячный оклад в 127 тысяч рублей, ведущий разработчик "1С" в Рязани - на сумму от 120 тысяч рублей, а шеф-повар в Ижевске и в Кирове может рассчитывать на 65 тысяч рублей в месяц.Вакансии водителя-экспедитора категории "Е" - в его обязанности обычно входят перевозка продукции между городами на грузовом автомобиле с прицепом - предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в Астрахани и Липецке, до порядка 130 тысяч рублей - в Пензе и Кирове.
https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html
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общество, зарплата, владивосток, москва, россия
07:16 15.09.2021 (обновлено: 07:46 15.09.2021)
 
Исследование выявило лидера среди крупных городов по уровню зарплат

Исследование SuperJob: Владивосток возглавил рейтинг крупных городов по размеру зарплат

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка со стопкой денег
Девушка со стопкой денег - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самая высокая зарплата в городах РФ с населением до одного миллиона человек - во Владивостоке, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
SuperJob проанализировал 90 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. "В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам", - говорится в исследовании.
Город, где самая высокая зарплата – Владивосток: исполнительному директору, которому предстоит возглавить предприятие из 500 человек, предлагают от 300 тысяч рублей в месяц. Программист "1С" в том же городе может рассчитывать на 120 тысяч рублей (в Хабаровске - на 150 тысяч), а заместитель главного врача по экономике - на сумму от 100 тысяч рублей до 120 тысяч в месяц.
В исследовании отмечается, что в сфере информационных технологий самые высокие зарплаты предполагают удаленный формат работы, а компании готовы рассматривать кандидатов со всей страны: например, в Иркутске главный инженер по разработке (DevOps инженер) может получать до 300 тысяч рублей в месяц, а разработчик с опытом работы от трех лет в Томске - до 220 тысяч рублей.
В компании отмечают, что вакансии врачей в Хабаровске, Томске и Рязани - в топе наиболее оплачиваемых; в Пензе в топ-5 вошла вакансия директора по персоналу, в Астрахани – старшего помощника капитана, а в Кирове и Ижевске среди самых интересных предложений - вакансии шеф-поваров.
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Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Так, врачу-стоматологу в Рязани предлагают 200 тысяч рублей в месяц, а рентгенологу в Хабаровске - от 120 тысяч рублей; в целом авторы исследования считают коммерческую медицину второй после IT отраслью по росту зарплат в текущем году.
"Заработные платы медицинских работников стали расти уже в первые месяцы после объявления пандемии в РФ: в апреле к марту 2020 года - сразу на 6,7%. В настоящее время рост заработных плат продолжается: в первом полугодии 2021 года прирост составил 6,9%", - говорится в исследовании.
Старший помощник капитана в Астрахани может претендовать на месячный оклад в 127 тысяч рублей, ведущий разработчик "1С" в Рязани - на сумму от 120 тысяч рублей, а шеф-повар в Ижевске и в Кирове может рассчитывать на 65 тысяч рублей в месяц.
Вакансии водителя-экспедитора категории "Е" - в его обязанности обычно входят перевозка продукции между городами на грузовом автомобиле с прицепом - предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в Астрахани и Липецке, до порядка 130 тысяч рублей - в Пензе и Кирове.
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ОбществоЗарплатаВладивостокМоскваРоссия
 
 
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