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Туризм
https://ria.ru/20210915/vengriya-1750132878.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венгрию
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венгрию - РИА Новости, 15.09.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венгрию
Туроператоры рассказали о спросе и ценах на путевки в Венгрию, в июле открывшую границы для россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:53
2021-09-15T13:53
туризм
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европа
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе и ценах на путевки в Венгрию, в июле открывшую границы для россиян, сообщает АТОР.По оценке большинства экспертов, интерес к этому направлению есть, но он пока "осторожный": путешественники прицениваются и изучают ситуацию, в том числе на предмет выезда из Венгрии в соседние страны."Такого ажиотажа, какой был в "доковидные" годы, конечно, нет. Но все-таки люди соскучились по Европе, так что спрос есть", — описывают ситуацию представители крупного туроператора.Интерес к турам в Венгрию будет восстанавливаться постепенно, чему помогут относительно лояльные условия въезда: страна признает российские вакцины и пускает привитых ими без ПЦР-тестов, а непривитых — со справкой с результатами анализа.Стоимость туров в Венгрию в 2021 году увеличилась по сравнению с допандемийными от десяти до 15 процентов. Причина — рост курса евро к рублю и ограниченное количество рейсов. Кроме того, отели также повысили цены на проживание.Сейчас за недельную поездку на двоих с размещением в гостинице категории три звезды придется отдать не менее 750 евро, экскурсионный тур — на 200 евро дороже.
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венгрия, европа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь
13:53 15.09.2021
 

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венгрию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе и ценах на путевки в Венгрию, в июле открывшую границы для россиян, сообщает АТОР.
По оценке большинства экспертов, интерес к этому направлению есть, но он пока "осторожный": путешественники прицениваются и изучают ситуацию, в том числе на предмет выезда из Венгрии в соседние страны.
"Такого ажиотажа, какой был в "доковидные" годы, конечно, нет. Но все-таки люди соскучились по Европе, так что спрос есть", — описывают ситуацию представители крупного туроператора.
Интерес к турам в Венгрию будет восстанавливаться постепенно, чему помогут относительно лояльные условия въезда: страна признает российские вакцины и пускает привитых ими без ПЦР-тестов, а непривитых — со справкой с результатами анализа.
Стоимость туров в Венгрию в 2021 году увеличилась по сравнению с допандемийными от десяти до 15 процентов. Причина — рост курса евро к рублю и ограниченное количество рейсов. Кроме того, отели также повысили цены на проживание.
Сейчас за недельную поездку на двоих с размещением в гостинице категории три звезды придется отдать не менее 750 евро, экскурсионный тур — на 200 евро дороже.
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