https://ria.ru/20210915/velikobritaniya-1750121876.html
На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов
На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов - РИА Новости, 15.09.2021
На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов
Необычный способ выразить свое отношение к вакцинации и туристам придумали жители популярного морского курорта Великобритании, сообщает "Турпром". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:28
2021-09-15T15:28
2021-09-15T15:29
туризм
великобритания
корнуолл
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
вандализм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147332/09/1473320908_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_50f3dfb4ffd7bf84991f359a90e9c539.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необычный способ выразить свое отношение к вакцинации и туристам придумали жители популярного морского курорта Великобритании, сообщает "Турпром".Общественные туалеты прибрежного поселка в графстве Корнуолл были обклеены листовками и исписаны граффити. Надписи и наклейки с фразами о сомнительном действии прививок от коронавируса и угрозами в адрес отдыхающих постоянно появляются на стенах."Вы не представляете, какой стресс это вызывает у измученных служащих — они выслушивают претензии горожан лично и по телефону", — рассказал Гэри Фарр. Он руководит техобслуживанием общественных туалетов и организует работу уборщиков.Фарр обратился с просьбой к тем, кто расписывает стены нецензурными выражениями, призывая вандалов прекратить это делать. Корнуолл — популярное у британцев графство, крайне востребованное в 2021 году после закрытия зарубежных направлений. Ажиотаж привел к росту цен, переполненности пляжей и огромным очередям в кафе.
https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
великобритания
корнуолл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147332/09/1473320908_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_18a1292fc18f081ec17901820521c9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, корнуолл, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, вандализм, туристы
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Необычный способ выразить свое отношение к вакцинации и туристам придумали жители популярного морского курорта Великобритании, сообщает
"Турпром".
Общественные туалеты прибрежного поселка в графстве Корнуолл были обклеены листовками и исписаны граффити. Надписи и наклейки с фразами о сомнительном действии прививок от коронавируса и угрозами в адрес отдыхающих постоянно появляются на стенах.
"Вы не представляете, какой стресс это вызывает у измученных служащих — они выслушивают претензии горожан лично и по телефону", — рассказал Гэри Фарр. Он руководит техобслуживанием общественных туалетов и организует работу уборщиков.
Фарр обратился с просьбой к тем, кто расписывает стены нецензурными выражениями, призывая вандалов прекратить это делать.
Корнуолл — популярное у британцев графство, крайне востребованное в 2021 году после закрытия зарубежных направлений. Ажиотаж привел к росту цен, переполненности пляжей и огромным очередям в кафе.