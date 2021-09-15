https://ria.ru/20210915/velikobritaniya-1750121876.html

На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов

На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов - РИА Новости, 15.09.2021

На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов

Необычный способ выразить свое отношение к вакцинации и туристам придумали жители популярного морского курорта Великобритании, сообщает "Турпром". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:28

2021-09-15T15:28

2021-09-15T15:29

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необычный способ выразить свое отношение к вакцинации и туристам придумали жители популярного морского курорта Великобритании, сообщает "Турпром".Общественные туалеты прибрежного поселка в графстве Корнуолл были обклеены листовками и исписаны граффити. Надписи и наклейки с фразами о сомнительном действии прививок от коронавируса и угрозами в адрес отдыхающих постоянно появляются на стенах."Вы не представляете, какой стресс это вызывает у измученных служащих — они выслушивают претензии горожан лично и по телефону", — рассказал Гэри Фарр. Он руководит техобслуживанием общественных туалетов и организует работу уборщиков.Фарр обратился с просьбой к тем, кто расписывает стены нецензурными выражениями, призывая вандалов прекратить это делать. Корнуолл — популярное у британцев графство, крайне востребованное в 2021 году после закрытия зарубежных направлений. Ажиотаж привел к росту цен, переполненности пляжей и огромным очередям в кафе.

https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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корнуолл

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великобритания, корнуолл, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, вандализм, туристы