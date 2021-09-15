https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750125271.html
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID - РИА Новости, 15.09.2021
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:15
2021-09-15T11:15
2021-09-15T12:33
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.Определены 500 победителей. Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).Компьютер, делая случайный выбор из списка участников за все время проведения лотереи, дважды определяет победителей. Всего их будет одна тысяча. Каждый получит по сто тысяч рублей.Следующий тираж состоится 14 октября. Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749970633.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749867326.html
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россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, коронавирус covid-19
11:15 15.09.2021 (обновлено: 12:33 15.09.2021)
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Определены первые 500 победителей лотереи среди привившихся от COVID-19