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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750125271.html
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID - РИА Новости, 15.09.2021
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:15
2021-09-15T12:33
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.Определены 500 победителей. Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).Компьютер, делая случайный выбор из списка участников за все время проведения лотереи, дважды определяет победителей. Всего их будет одна тысяча. Каждый получит по сто тысяч рублей.Следующий тираж состоится 14 октября. Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749970633.html
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россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, коронавирус covid-19
11:15 15.09.2021 (обновлено: 12:33 15.09.2021)
 
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID

Определены первые 500 победителей лотереи среди привившихся от COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
Определены 500 победителей. Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 11:24Распространение коронавируса
Эксперт оценила идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса
Компьютер, делая случайный выбор из списка участников за все время проведения лотереи, дважды определяет победителей. Всего их будет одна тысяча. Каждый получит по сто тысяч рублей.
Следующий тираж состоится 14 октября.
Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 14:56В мире
Минздрав назвал способ избежать политизации вопроса о вакцинации
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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