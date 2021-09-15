https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750124208.html

Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса

Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021

Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса

В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:09

2021-09-15T11:09

2021-09-15T12:26

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше", - сказала Попова журналистам.По ее словам, "вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить"."И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора."То, что отработано учеными всего мира, экспертами, заложено в методические рекомендации сегодня в РФ, это то, что нужно делать, нужно ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет", - заявила глава Роспотребнадзора. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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