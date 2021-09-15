Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750124208.html
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса
В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:09
2021-09-15T12:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450146_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_0a8b9dc8c066cdaaee8b4dc3e8246414.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше", - сказала Попова журналистам.По ее словам, "вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить"."И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора."То, что отработано учеными всего мира, экспертами, заложено в методические рекомендации сегодня в РФ, это то, что нужно делать, нужно ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет", - заявила глава Роспотребнадзора. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450146_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_5f1d72c4406aca938bc2725850f561d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:09 15.09.2021 (обновлено: 12:26 15.09.2021)
 
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса

Попова: на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается - достаточно неплохая иммунная прослойка. Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше", - сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, на каком уровне сейчас в России популяционный иммунитет.

"У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, "вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить".
"И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
"Мы должны быть привиты. Подъемы будут до тех пор, пока у нас не будет иммунитета", - добавила Попова.
"То, что отработано учеными всего мира, экспертами, заложено в методические рекомендации сегодня в РФ, это то, что нужно делать, нужно ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет", - заявила глава Роспотребнадзора.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11В Подмосковье завели дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
Лента новостейМолния