https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750124208.html
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса
В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:09
2021-09-15T11:09
2021-09-15T12:26
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше", - сказала Попова журналистам.По ее словам, "вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить"."И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора."То, что отработано учеными всего мира, экспертами, заложено в методические рекомендации сегодня в РФ, это то, что нужно делать, нужно ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет", - заявила глава Роспотребнадзора. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:09 15.09.2021 (обновлено: 12:26 15.09.2021)
Попова оценила число россиян, привитых от коронавируса
Попова: на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
В России
достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается - достаточно неплохая иммунная прослойка. Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше", - сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, на каком уровне сейчас в России популяционный иммунитет.
"У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, "вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить".
"И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
"Мы должны быть привиты. Подъемы будут до тех пор, пока у нас не будет иммунитета", - добавила Попова.
"То, что отработано учеными всего мира, экспертами, заложено в методические рекомендации сегодня в РФ, это то, что нужно делать, нужно ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет", - заявила глава Роспотребнадзора.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".