https://ria.ru/20210915/vaktsina-1750186057.html

Иран одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

Иран одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" - РИА Новости, 15.09.2021

Иран одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране, сообщил РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:05

2021-09-15T16:05

2021-09-15T16:05

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V"."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - отметили в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.

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в мире, иран, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"