В Госдуме призвали ответить на угрозы деятелям "Крымской весны"
Депутат Панина призвала принять меры против угрожающих участникам "Крымской весны"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина в ответ на возможные угрозы участникам "Крымской весны" призвала принять правовые шаги против причастных к деятельности украинского сайта "Миротворец", назвав его экстремистским ресурсом, а также в отношении тех, кто угрожает безопасности российских граждан.
Так она прокомментировала заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александра Молохова о том, что представители стран Балтии, Чехии, Польши решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией. Причиной для начала преследования является нахождение в списках украинского сайта "Миротворец", отметил он.
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По мнению Паниной, подобные действия не должны оставаться без ответа с российской стороны.
"Необходимо принять все меры для обеспечения безопасности наших граждан, а также для привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против жителей Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости.
"В настоящее время Следственный комитет РФ расследует акты геноцида против русскоязычного населения Донбасса. Видимо, стоит обратить внимание и на другие противоправные действия, связанные, в частности, с деятельностью украинского сайта "Миротворец", - отметила депутат.
Материалы, размещенные на нем, стали причиной гибели многих журналистов и общественных деятелей, среди которых широко известный публицист и писатель Олесь Бузина, отметила она.
"В черные списки этого сайта занесено множество граждан России, с указанием их личных данных, адресов, телефонов. Пожалуй, было бы правильно сделать определенные правовые шаги и вывести из зоны комфорта всех, кто причастен к деятельности этого экстремистского ресурса", - констатировала Панина.