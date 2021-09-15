https://ria.ru/20210915/ugrozy-1750221271.html

В Госдуме призвали ответить на угрозы деятелям "Крымской весны"

В Госдуме призвали ответить на угрозы деятелям "Крымской весны" - РИА Новости, 15.09.2021

В Госдуме призвали ответить на угрозы деятелям "Крымской весны"

Член комитета ГД по международным делам Елена Панина в ответ на возможные угрозы участникам "Крымской весны" призвала принять правовые шаги против причастных к... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:46

2021-09-15T18:46

2021-09-15T18:46

в мире

елена панина

евросоюз

госдума рф

крымская весна

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина в ответ на возможные угрозы участникам "Крымской весны" призвала принять правовые шаги против причастных к деятельности украинского сайта "Миротворец", назвав его экстремистским ресурсом, а также в отношении тех, кто угрожает безопасности российских граждан.Так она прокомментировала заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александра Молохова о том, что представители стран Балтии, Чехии, Польши решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией. Причиной для начала преследования является нахождение в списках украинского сайта "Миротворец", отметил он.По мнению Паниной, подобные действия не должны оставаться без ответа с российской стороны."Необходимо принять все меры для обеспечения безопасности наших граждан, а также для привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против жителей Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости."В настоящее время Следственный комитет РФ расследует акты геноцида против русскоязычного населения Донбасса. Видимо, стоит обратить внимание и на другие противоправные действия, связанные, в частности, с деятельностью украинского сайта "Миротворец", - отметила депутат.Материалы, размещенные на нем, стали причиной гибели многих журналистов и общественных деятелей, среди которых широко известный публицист и писатель Олесь Бузина, отметила она."В черные списки этого сайта занесено множество граждан России, с указанием их личных данных, адресов, телефонов. Пожалуй, было бы правильно сделать определенные правовые шаги и вывести из зоны комфорта всех, кто причастен к деятельности этого экстремистского ресурса", - констатировала Панина.

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в мире, елена панина, евросоюз, госдума рф, крымская весна, россия