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В Турции планируют запустить поезд в Каппадокию для богатых туристов
В Турции планируют запустить поезд в Каппадокию для богатых туристов - РИА Новости, 15.09.2021
В Турции планируют запустить поезд в Каппадокию для богатых туристов
Старт первого рейса "пятизвездочного" поезда Cappadocia Express в Турции намечен на февраль 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:58
2021-09-15T12:58
2021-09-15T12:58
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Старт первого рейса "пятизвездочного" поезда Cappadocia Express в Турции намечен на февраль 2022 года, сообщает АТОР.Проект первого частного туристического состава класса люкс рассчитан на туристов, готовых потратить за поездку не менее пяти тысяч евро.Предполагается, что Cappadocia Express будет соответствовать стандартам пятизвездочного отеля. Он ориентирован на опыт таких железнодорожных премиальных составов, как The Pride of Africa (ЮАР), Rocky Mountaineer (Канада), транссибирские экспрессы ("Императорская Россия" и "Золотой Орел"), The Ghan (Австралия).В 12 вагонах разместятся двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом, еще в двух вагонах — роскошные рестораны.Планируется, что поезд будет курсировать в Каппадокию из Анкары и Стамбула. Путешествовать с комфортом смогут 294 туриста. За год компания-оператор намерена перевозить не менее 200 тысяч пассажиров.Турция планирует активно развивать железнодорожный туризм. В ближайшие восемь лет в планах запустить люксовые туристические составы из Стамбула и Анкары в Восточную Анатолию, Месопотамию, регион Черного моря (Карадениз) и на Эгейское побережье.
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анкара, стамбул, турция, канада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), поезда, туризм
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Старт первого рейса "пятизвездочного" поезда Cappadocia Express в Турции намечен на февраль 2022 года, сообщает
АТОР.
Проект первого частного туристического состава класса люкс рассчитан на туристов, готовых потратить за поездку не менее пяти тысяч евро.
Предполагается, что Cappadocia Express будет соответствовать стандартам пятизвездочного отеля. Он ориентирован на опыт таких железнодорожных премиальных составов, как The Pride of Africa (ЮАР), Rocky Mountaineer (Канада), транссибирские экспрессы ("Императорская Россия" и "Золотой Орел"), The Ghan (Австралия).
В 12 вагонах разместятся двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом, еще в двух вагонах — роскошные рестораны.
Планируется, что поезд будет курсировать в Каппадокию из Анкары и Стамбула. Путешествовать с комфортом смогут 294 туриста. За год компания-оператор намерена перевозить не менее 200 тысяч пассажиров.
Турция планирует активно развивать железнодорожный туризм. В ближайшие восемь лет в планах запустить люксовые туристические составы из Стамбула и Анкары в Восточную Анатолию, Месопотамию, регион Черного моря (Карадениз) и на Эгейское побережье.