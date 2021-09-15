https://ria.ru/20210915/tsifrovizatsiya-1750121961.html
Более 300 вузов и колледжей адаптировали программы под цифровую экономику
Более 300 вузов и колледжей адаптировали программы под цифровую экономику - РИА Новости, 15.09.2021
Более 300 вузов и колледжей адаптировали программы под цифровую экономику
Более 300 российских вузов и колледжей адаптировали свои образовательные программы под требования цифровой экономики, сообщается на сайте кабмина РФ со ссылкой... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:59
2021-09-15T10:59
2021-09-15T10:59
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 300 российских вузов и колледжей адаптировали свои образовательные программы под требования цифровой экономики, сообщается на сайте кабмина РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального образования адаптировали свои программы под требования цифровой экономики", - говорится в сообщении.Чернышенко пояснил, что актуализация программ прошла на базе Опорного образовательного центра Университета Иннополис при участии ведущих компаний в IT-отрасли, обновления охватывают более 1,6 тысячи дисциплин и направлений подготовки - большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, технология беспроводной связи.Отмечается, что также в рамках пилотного проекта 25 вузов начали апробацию 30 образовательных программ, которые были разработаны по запросам коммерческих компаний, представляющих 11 приоритетных отраслей экономики. Предполагается, что по итогам пилота программы будут масштабированы на другие учреждения.Такие обновления коснутся программ, которые готовят специалистов по направлениям образование, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, городское хозяйство, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и финансовые услуги.
https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html
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образование - общество, дмитрий чернышенко, россия
Более 300 вузов и колледжей адаптировали программы под цифровую экономику
Чернышенко: 340 российских вузов и колледжей адаптировали программы под цифровую экономику
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Более 300 российских вузов и колледжей адаптировали свои образовательные программы под требования цифровой экономики, сообщается на сайте
кабмина РФ
со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко
.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального образования адаптировали свои программы под требования цифровой экономики", - говорится в сообщении.
Чернышенко пояснил, что актуализация программ прошла на базе Опорного образовательного центра Университета Иннополис при участии ведущих компаний в IT-отрасли, обновления охватывают более 1,6 тысячи дисциплин и направлений подготовки - большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, технология беспроводной связи.
Отмечается, что также в рамках пилотного проекта 25 вузов начали апробацию 30 образовательных программ, которые были разработаны по запросам коммерческих компаний, представляющих 11 приоритетных отраслей экономики. Предполагается, что по итогам пилота программы будут масштабированы на другие учреждения.
Такие обновления коснутся программ, которые готовят специалистов по направлениям образование, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, городское хозяйство, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и финансовые услуги.