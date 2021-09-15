Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Трамп вновь намекнул на возможность своего участия в выборах президента США в 2024 году
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, обещав, что его решение "осчастливит" американских патриотов.
"Я, наверное, не стану комментировать этот вопрос, но обещаю, что вы будете очень счастливы. Я думаю, что вы и многие другие люди, которые любят нашу страну, будут очень счастливы", - сказал Трамп в эфире телеканала Newsmax TV.
Таким образом он ответил на вопрос о том, когда намерен озвучить решение относительно своего возможного участия в следующих выборах главы государства.
"Я мог бы сделать это в скором времени, но это сложно", - добавил Трамп, не уточнив, какие сложности имеет в виду.
Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. В годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где экс-президенту задали вопрос о его политическом будущем. Трамп ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.