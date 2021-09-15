https://ria.ru/20210915/trump-1750095314.html

Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году

Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2021

Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, обещав, что его решение "осчастливит"... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:57

2021-09-15T01:57

2021-09-15T01:57

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, обещав, что его решение "осчастливит" американских патриотов.Таким образом он ответил на вопрос о том, когда намерен озвучить решение относительно своего возможного участия в следующих выборах главы государства."Я мог бы сделать это в скором времени, но это сложно", - добавил Трамп, не уточнив, какие сложности имеет в виду.Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. В годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где экс-президенту задали вопрос о его политическом будущем. Трамп ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

https://ria.ru/20210914/bayden-1749948133.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, дональд трамп, вашингтон