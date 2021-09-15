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Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий
Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий - РИА Новости, 15.09.2021
Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий
развития торгово-экономических отношений со станами Латинской Америки лежит, прежде всего, в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий, считает... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:08
2021-09-15T19:08
технологии
москва
латинская америка
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Потенциал развития торгово-экономических отношений со станами Латинской Америки лежит, прежде всего, в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий, считает генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" и Ассоциацией НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов."Товарооборот между странами Латинской Америки и Карибского бассейна и США составляет 800 миллиардов долларов, с Китаем – 324 миллиарда, с Европой – 250 миллиардов, а с Россией – 13 миллиардов долларов. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - пояснила Машкова.При этом, полагает она, в первую очередь необходимо развивать несырьевой, высокотехнологичный экспорт в страны региона."Сейчас российские инфокоммуникационные технологии особенно востребованы в странах Латинской Америки (и не только). Это, действительно, технологии высокого уровня и завтрашнего дня", - отметила Машкова.Кроме того, по словам руководителя НК СЭСЛА, российские компании предлагают интереснейшие решения по таким темам как "Безопасный город" и "Умный город".Она добавила, что и Латинская Америка может быть интересна российским компаниям не только с точки зрения традиционного сельскохозяйственного импорта. "Мы многому можем поучиться у стран Латинской Америки. Нам совершенно определенно нужно устанавливать равный, взаимозаинтересованный и уважительный обмен", - заключила Машкова.
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технологии, москва, латинская америка
19:08 15.09.2021
 

Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий

© РИА Новости / Нина ЗотинаТатьяна Машкова во время международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Татьяна Машкова во время международного телемоста Москва - Латинская Америка 2021 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Потенциал развития торгово-экономических отношений со станами Латинской Америки лежит, прежде всего, в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий, считает генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" и Ассоциацией НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов.
Международный телемост Москва – Латинская Америка 2021 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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"Товарооборот между странами Латинской Америки и Карибского бассейна и США составляет 800 миллиардов долларов, с Китаем – 324 миллиарда, с Европой – 250 миллиардов, а с Россией – 13 миллиардов долларов. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - пояснила Машкова.
При этом, полагает она, в первую очередь необходимо развивать несырьевой, высокотехнологичный экспорт в страны региона.
"Сейчас российские инфокоммуникационные технологии особенно востребованы в странах Латинской Америки (и не только). Это, действительно, технологии высокого уровня и завтрашнего дня", - отметила Машкова.
Кроме того, по словам руководителя НК СЭСЛА, российские компании предлагают интереснейшие решения по таким темам как "Безопасный город" и "Умный город".
"Точно также мы можем быть интересны во всем, что связано с организацией транспорта. Общественный транспорт Москвы – один из самых эффективных. И это признано на международном уровне", - заявила Машкова.
Она добавила, что и Латинская Америка может быть интересна российским компаниям не только с точки зрения традиционного сельскохозяйственного импорта. "Мы многому можем поучиться у стран Латинской Америки. Нам совершенно определенно нужно устанавливать равный, взаимозаинтересованный и уважительный обмен", - заключила Машкова.
 
ТехнологииМоскваЛатинская Америка
 
 
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