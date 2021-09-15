https://ria.ru/20210915/tekhnologii-1750219815.html

Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий

Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий - РИА Новости, 15.09.2021

Машкова: нужно развивать связи с Латинской Америкой в сфере технологий

развития торгово-экономических отношений со станами Латинской Америки лежит, прежде всего, в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий, считает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:08

2021-09-15T19:08

2021-09-15T19:08

технологии

москва

латинская америка

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Потенциал развития торгово-экономических отношений со станами Латинской Америки лежит, прежде всего, в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий, считает генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" и Ассоциацией НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов."Товарооборот между странами Латинской Америки и Карибского бассейна и США составляет 800 миллиардов долларов, с Китаем – 324 миллиарда, с Европой – 250 миллиардов, а с Россией – 13 миллиардов долларов. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - пояснила Машкова.При этом, полагает она, в первую очередь необходимо развивать несырьевой, высокотехнологичный экспорт в страны региона."Сейчас российские инфокоммуникационные технологии особенно востребованы в странах Латинской Америки (и не только). Это, действительно, технологии высокого уровня и завтрашнего дня", - отметила Машкова.Кроме того, по словам руководителя НК СЭСЛА, российские компании предлагают интереснейшие решения по таким темам как "Безопасный город" и "Умный город".Она добавила, что и Латинская Америка может быть интересна российским компаниям не только с точки зрения традиционного сельскохозяйственного импорта. "Мы многому можем поучиться у стран Латинской Америки. Нам совершенно определенно нужно устанавливать равный, взаимозаинтересованный и уважительный обмен", - заключила Машкова.

https://ria.ru/20210915/sotrudnichestvo-1750179744.html

москва

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, латинская америка