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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210915/tatarstan-1750186544.html
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12 - РИА Новости, 15.09.2021
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12
Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:08
2021-09-15T16:08
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
apple iphone
россия
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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают организаторы акции."В рамках проекта "Народный Татарстан" стартует масштабный республиканский челлендж #МойТатарстан, который будет проходить три дня. 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый час будут проходить розыгрыши: принять участие и выиграть один из 36 iPhone 12 может каждый житель республики", - говорится в сообщении.По информации организаторов, для того, чтобы побороться за призы, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.Сообщается, что розыгрыши будут проходить в прямом эфире сообщества проекта "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в рамках челленджа #МойТатарстан.В воскресенье, 19 сентября, помимо розыгрыша iPhone 12, в прямом эфире сообщества будет проходить насыщенная развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. В частности, откроет концертную программу народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, apple iphone, россия
16:08 15.09.2021
 
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12

Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12 за фото с участка

© РИА Новости / Александр ВильфОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают организаторы акции.
"В рамках проекта "Народный Татарстан" стартует масштабный республиканский челлендж #МойТатарстан, который будет проходить три дня. 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый час будут проходить розыгрыши: принять участие и выиграть один из 36 iPhone 12 может каждый житель республики", - говорится в сообщении.
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По информации организаторов, для того, чтобы побороться за призы, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.
Сообщается, что розыгрыши будут проходить в прямом эфире сообщества проекта "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в рамках челленджа #МойТатарстан.
В воскресенье, 19 сентября, помимо розыгрыша iPhone 12, в прямом эфире сообщества будет проходить насыщенная развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. В частности, откроет концертную программу народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Госдума РФApple iPhoneРоссия
 
 
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