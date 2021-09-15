https://ria.ru/20210915/tatarstan-1750186544.html
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12 - РИА Новости, 15.09.2021
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12
Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:08
2021-09-15T16:08
2021-09-15T16:08
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают организаторы акции."В рамках проекта "Народный Татарстан" стартует масштабный республиканский челлендж #МойТатарстан, который будет проходить три дня. 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый час будут проходить розыгрыши: принять участие и выиграть один из 36 iPhone 12 может каждый житель республики", - говорится в сообщении.По информации организаторов, для того, чтобы побороться за призы, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.Сообщается, что розыгрыши будут проходить в прямом эфире сообщества проекта "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в рамках челленджа #МойТатарстан.В воскресенье, 19 сентября, помимо розыгрыша iPhone 12, в прямом эфире сообщества будет проходить насыщенная развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. В частности, откроет концертную программу народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, apple iphone, россия
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12
Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12 за фото с участка
КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости.
Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы
17-19 сентября, смогут получить iPhone
12 за фото с избирательного участка, сообщают организаторы акции.
"В рамках проекта "Народный Татарстан" стартует масштабный республиканский челлендж #МойТатарстан, который будет проходить три дня. 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый час будут проходить розыгрыши: принять участие и выиграть один из 36 iPhone 12 может каждый житель республики", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, для того, чтобы побороться за призы, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.
Сообщается, что розыгрыши будут проходить в прямом эфире сообщества проекта "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в рамках челленджа #МойТатарстан.
В воскресенье, 19 сентября, помимо розыгрыша iPhone 12, в прямом эфире сообщества будет проходить насыщенная развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. В частности, откроет концертную программу народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов.