https://ria.ru/20210915/tatarstan-1750186544.html

Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12

Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12 - РИА Новости, 15.09.2021

Проголосовавшие жители Татарстана смогут получить iPhone 12

Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:08

2021-09-15T16:08

2021-09-15T16:08

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общество

республика татарстан (татарстан)

госдума рф

apple iphone

россия

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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Жители Татарстана, проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября, смогут получить iPhone 12 за фото с избирательного участка, сообщают организаторы акции."В рамках проекта "Народный Татарстан" стартует масштабный республиканский челлендж #МойТатарстан, который будет проходить три дня. 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый час будут проходить розыгрыши: принять участие и выиграть один из 36 iPhone 12 может каждый житель республики", - говорится в сообщении.По информации организаторов, для того, чтобы побороться за призы, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.Сообщается, что розыгрыши будут проходить в прямом эфире сообщества проекта "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в рамках челленджа #МойТатарстан.В воскресенье, 19 сентября, помимо розыгрыша iPhone 12, в прямом эфире сообщества будет проходить насыщенная развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. В частности, откроет концертную программу народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, apple iphone, россия