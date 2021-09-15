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В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак
В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак
Суд в Москве вынес приговор женщине, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:57
2021-09-15T17:57
2021-09-15T18:18
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор женщине, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Инцидент произошел в середине августа на улице Усачева в Москве. Ребенка, с момента рождения которого прошло не более суток, нашли завернутым в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочку после осмотра врачами госпитализировали.После задержания женщина заявила, что испугалась ответственности и не была готова воспитывать ребенка одна.
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Женщина оставила новорожденного в мусорном баке
В Москве задержали женщину, которая оставила новорожденную девочку в одном из мусорных контейнеров у дома по улице Усачева в субботу.
2021-09-15T17:57
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
17:57 15.09.2021 (обновлено: 18:18 15.09.2021)
В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак
Женщина, выкинувшая младенца в мусорный бак в Москве, получила два года колонии