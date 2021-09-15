https://ria.ru/20210915/sud-1750210778.html

В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак

В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве осудили женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак

Суд в Москве вынес приговор женщине, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:57

2021-09-15T17:57

2021-09-15T18:18

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор женщине, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Инцидент произошел в середине августа на улице Усачева в Москве. Ребенка, с момента рождения которого прошло не более суток, нашли завернутым в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочку после осмотра врачами госпитализировали.После задержания женщина заявила, что испугалась ответственности и не была готова воспитывать ребенка одна.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745610912.html

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2021

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Женщина оставила новорожденного в мусорном баке В Москве задержали женщину, которая оставила новорожденную девочку в одном из мусорных контейнеров у дома по улице Усачева в субботу. 2021-09-15T17:57 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия