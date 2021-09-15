https://ria.ru/20210915/stoun-1750126565.html

Аксенов поздравил режиссера Оливера Стоуна с юбилеем и пригласил в Крым

Аксенов поздравил режиссера Оливера Стоуна с юбилеем и пригласил в Крым - РИА Новости, 15.09.2021

Аксенов поздравил режиссера Оливера Стоуна с юбилеем и пригласил в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил американского режиссера, сценариста и продюсера Оливера Стоуна с днем рождения и пригласил посетить полуостров. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:20

2021-09-15T11:20

2021-09-15T11:20

культура

сша

республика крым

оливер стоун

сергей аксенов (политик)

кино и сериалы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил американского режиссера, сценариста и продюсера Оливера Стоуна с днем рождения и пригласил посетить полуостров."Сегодня 75 лет выдающемуся кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру Оливеру Стоуну. Его фильмы входят в золотой фонд мирового киноискусства, а его честная и мужественная гражданская позиция вызывает искреннее уважение… Обладателя трех "Оскаров", классика американского кинематографа трудно обвинить в предвзятости. Он – Мастер, и он просто говорит Правду. Будем рады видеть Оливера Стоуна в Крыму", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что в фильмах "Украина в огне", "В борьбе за Украину", продюсером которых выступил Стоун, показана правда о государственном перевороте на Украине, об истинных причинах кризиса в соседней стране, об обстоятельствах и причинах выбора, который сделали крымчане в марте 2014 года."Это та правда, которую пытаются скрыть, замолчать и утопить в потоках лжи киевские и западные политики и подконтрольные им СМИ", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20210512/stoun-1731874702.html

сша

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, республика крым, оливер стоун, сергей аксенов (политик), кино и сериалы