https://ria.ru/20210915/sputniki-1750095466.html

"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb

"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb - РИА Новости, 15.09.2021

"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:02

2021-09-15T02:02

2021-09-15T10:30

наука

москва

дмитрий рогозин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

союз

космос - риа наука

восточный (космодром)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Ракета стартовала с космодрома Байконур в 21.07 мск. В 21.16 ракета вывела связку разгонного блока "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию полета. Развоз спутников по орбите разгонным блоком "Фрегат" занял 3 часа 45 минут. Однако отделение последней группы спутников оказалось вне зоны российских средств наблюдения, поэтому подтверждение о его успешности пришло с задержкой.Этот старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.Вместе с этим это уже сотый по счету запуск разгонного блока "Фрегат", первый полет которого состоялся в феврале 2000 года.Планы OneWebРанее в пресс-службе компании "Главкосмос" (оператор "Роскосмоса" по коммерческим пускам ракет "Союз" с российских космодромов) сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых, учитывая состоявшийся, выполнены уже шесть.Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечен на 14 октября, также ожидаются один старт с Байконура 23 декабря и один с Куру 29 декабря.Между оператором пусков компанией Arianespace и OneWeb подписан контракт на 19 запусков "Союзов", из них выполнены уже десять.После текущего пуска группировку спутников доведут до 322 аппаратов.OneWeb собирается предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022-го намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот для работы OneWeb в России выступили ФСБ и Роскомнадзор, впоследствии, в августе следующего года, компания отозвала соответствующую заявку. OneWeb сообщила, что снова сделает запрос с учетом российских требований по национальной безопасности. В мае 2021 года коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов в видео в YouTube-канале "Роскосмоса" сообщил, что компания планирует разместить в России три наземных станции для работы системы, а услуги связи смогут быть технически доступны с территории страны в конце 2021 года.

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москва, дмитрий рогозин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз, космос - риа наука, восточный (космодром), байконур (космодром), arianespace, земля