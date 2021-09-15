https://ria.ru/20210915/sotrudnichestvo-1750179744.html
Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК
Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК - РИА Новости, 15.09.2021
Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК
Московские компании пищевой индустрии и производители оборудования для АПК видят большой потенциал в продвижении своей продукции на латиноамериканских рынках. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:49
2021-09-15T15:49
2021-09-15T15:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
новости компаний - экономика
мираторг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенные кондитеры
латинская америка
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские компании пищевой индустрии и производители оборудования для АПК видят большой потенциал в продвижении своей продукции на латиноамериканских рынках.В рамках состоявшегося на площадке МИА "Россия сегодня" международного телемоста "Москва – Латинская Америка 2021", организованного Центром поддержки и развития экспорта "Моспром", представители столичной промышленности обсудили со своими коллегами из стран Латинской Америки вопросы развития сотрудничества и, в частности, перспективы наращивания российского экспорта в регион.В ходе круглого стола, посвященного сельскохозяйственной тематике, российские компании представили передовые технологии для АПК. Так, компания "Кадзама", производящая оборудование для переработки какао-бобов, предложила мелким южноамериканским фермерам идею создания компактных производств по первичной переработке какао в полуфабрикат "какао тёртое" (cocoa liquor) с его последующей поставкой в страны Европы и Россию для производства высококачественного шоколада.Свою инновационную продукцию представили ООО "АгроДронГрупп", специализирующееся на системе точечного земледелия, а также создатель оборудования для выращивания различных культур в открытом и закрытом грунтах – компания "ЛиС".Руководитель отдела продаж "ЛиС" Виталий Козлов выразил уверенность, что телемост с представителями Латинской Америки позволит российским производителям выйти на новые рынки сбыта. "Мы заинтересованы в локализации производства нашего оборудования в странах Латинской Америки, мы даже готовы этому финансово поспособствовать. Мы можем предложить самые разные решения для любых индивидуальных проектов", - уточнил Козлов.На значительные перспективы латиноамериканских рынков для экспорта российской пищевой продукции обратили внимание представители холдинга "Объединенные кондитеры" и ведущего российского производителя мяса "Мираторг". Они положительно оценили помощь государства в лице Минэкономразвития, Минпромторга и центра "Моспром" при выходе российских экспортеров на новые рынки.В частности, менеджер по экспорту компании "Мираторг" Ксения Михеенкова предположила, что потребителям из Латинской Америки могут быть интересны "уникальный российский продукт - пельмени", а также морсы с малым содержанием сахара, которые "будут приветствоваться в жарких странах".Глава Российско-перуанской палаты по развитию, торговле и промышленности Хулио Кастильо Ойола в ходе круглого стола отметил "очень существенный" потенциал сотрудничества между Перу и Россией, который еще более укрепился после того, как 30 тысяч перуанцев съездили в РФ на ЧМ 2018 по футболу.В свою очередь, сельхозатташе посольства Чили в РФ, представитель агентства ProChile в России Пабло Гусман пригласил инвесторов из России активнее инвестировать в чилийскую экономику, добавив, что его страна особенно заинтересована в российском оборудовании.Представитель парагвайского бизнеса Марко Рикельме высказал мнение, что Парагвай может стать платформой для выхода российских инвесторов на южноамериканские рынки. Он указал на преимущества ведения бизнеса в этой стране: самые низкие в регионе налоги (НДС – 10%), минимальные таможенные тарифы, стабильность экономики и валютного курса, а также наличие дешевой рабочей силы и выгодное географическое положение Парагвая , включая близость к основным деловым центрам региона.Участники круглого стола договорились обменяться контактами и продолжить общение за рамками мероприятия.
https://ria.ru/20210830/investitsii-1747863448.html
https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735424398.html
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новости компаний - экономика, мираторг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенные кондитеры , латинская америка, россия
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские компании пищевой индустрии и производители оборудования для АПК видят большой потенциал в продвижении своей продукции на латиноамериканских рынках.
В рамках состоявшегося на площадке МИА "Россия сегодня" международного телемоста "Москва – Латинская Америка
2021", организованного Центром поддержки и развития экспорта "Моспром", представители столичной промышленности обсудили со своими коллегами из стран Латинской Америки вопросы развития сотрудничества и, в частности, перспективы наращивания российского экспорта в регион.
В ходе круглого стола, посвященного сельскохозяйственной тематике, российские компании представили передовые технологии для АПК. Так, компания "Кадзама", производящая оборудование для переработки какао-бобов, предложила мелким южноамериканским фермерам идею создания компактных производств по первичной переработке какао в полуфабрикат "какао тёртое" (cocoa liquor) с его последующей поставкой в страны Европы
и Россию
для производства высококачественного шоколада.
"Латинская Америка – является "мамой" качественного какао, и наши клиенты в Колумбии
, Венесуэле
, Перу
все активнее покупают оборудование для переработки. Мы предлагаем им производить cocoa liquor на нашем компактном оборудовании для дальнейшей продажи европейским клиентам, которые уже будут делать из него крафтовый шоколад. Это позволит мелким фермерам упростить процесс производства, избежать многих затрат и облегчит им выход на международные рынки. Объединившись, разделив риски и акценты бизнеса, мы сможем достичь большего результата", - сказал директор "Кадзама" Дмитрий Матейчик.
Свою инновационную продукцию представили ООО "АгроДронГрупп", специализирующееся на системе точечного земледелия, а также создатель оборудования для выращивания различных культур в открытом и закрытом грунтах – компания "ЛиС".
Руководитель отдела продаж "ЛиС" Виталий Козлов выразил уверенность, что телемост с представителями Латинской Америки позволит российским производителям выйти на новые рынки сбыта. "Мы заинтересованы в локализации производства нашего оборудования в странах Латинской Америки, мы даже готовы этому финансово поспособствовать. Мы можем предложить самые разные решения для любых индивидуальных проектов", - уточнил Козлов.
На значительные перспективы латиноамериканских рынков для экспорта российской пищевой продукции обратили внимание представители холдинга "Объединенные кондитеры
" и ведущего российского производителя мяса "Мираторг
". Они положительно оценили помощь государства в лице Минэкономразвития, Минпромторга
и центра "Моспром" при выходе российских экспортеров на новые рынки.
В частности, менеджер по экспорту компании "Мираторг" Ксения Михеенкова предположила, что потребителям из Латинской Америки могут быть интересны "уникальный российский продукт - пельмени", а также морсы с малым содержанием сахара, которые "будут приветствоваться в жарких странах".
Глава Российско-перуанской палаты по развитию, торговле и промышленности Хулио Кастильо Ойола в ходе круглого стола отметил "очень существенный" потенциал сотрудничества между Перу и Россией, который еще более укрепился после того, как 30 тысяч перуанцев съездили в РФ на ЧМ 2018 по футболу.
"Мы – сельскохозяйственная страна: экспортируем какао, авокадо, голубику, товары из шерсти альпаки и многое другое. От России нам нужны, в первую очередь, компактное оборудование для малых и средних предприятий, удобрения, информационные технологии. Есть острая необходимость сотрудничества в области железнодорожного, пассажирского транспорта, авиационной промышленности, фармацевтики. Наша торговая палата готова поддержать все эти проекты", - отметил Ойола.
В свою очередь, сельхозатташе посольства Чили
в РФ, представитель агентства ProChile в России Пабло Гусман пригласил инвесторов из России активнее инвестировать в чилийскую экономику, добавив, что его страна особенно заинтересована в российском оборудовании.
"Наши двери всегда открыты для тех, кто хочет делать инвестиции, и у нас есть много преимуществ для российских компаний. При этом тем, кто выходит на наш рынок, очень важно понять нашу культуру, ментальность нашего народа: в этом корень успешной работы в Латинской Америке", - подчеркнул Гусман.
Представитель парагвайского бизнеса Марко Рикельме высказал мнение, что Парагвай
может стать платформой для выхода российских инвесторов на южноамериканские рынки. Он указал на преимущества ведения бизнеса в этой стране: самые низкие в регионе налоги (НДС – 10%), минимальные таможенные тарифы, стабильность экономики и валютного курса, а также наличие дешевой рабочей силы и выгодное географическое положение Парагвая , включая близость к основным деловым центрам региона.
Участники круглого стола договорились обменяться контактами и продолжить общение за рамками мероприятия.