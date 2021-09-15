https://ria.ru/20210915/sotrudnichestvo-1750179744.html

Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК

Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК - РИА Новости, 15.09.2021

Компании Москвы готовы к сотрудничеству с Латинской Америкой в сфере АПК

Московские компании пищевой индустрии и производители оборудования для АПК видят большой потенциал в продвижении своей продукции на латиноамериканских рынках. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:49

2021-09-15T15:49

2021-09-15T15:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

новости компаний - экономика

мираторг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенные кондитеры

латинская америка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750179950_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d1ca6f409ec4fb3259d23c515c5a488e.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские компании пищевой индустрии и производители оборудования для АПК видят большой потенциал в продвижении своей продукции на латиноамериканских рынках.В рамках состоявшегося на площадке МИА "Россия сегодня" международного телемоста "Москва – Латинская Америка 2021", организованного Центром поддержки и развития экспорта "Моспром", представители столичной промышленности обсудили со своими коллегами из стран Латинской Америки вопросы развития сотрудничества и, в частности, перспективы наращивания российского экспорта в регион.В ходе круглого стола, посвященного сельскохозяйственной тематике, российские компании представили передовые технологии для АПК. Так, компания "Кадзама", производящая оборудование для переработки какао-бобов, предложила мелким южноамериканским фермерам идею создания компактных производств по первичной переработке какао в полуфабрикат "какао тёртое" (cocoa liquor) с его последующей поставкой в страны Европы и Россию для производства высококачественного шоколада.Свою инновационную продукцию представили ООО "АгроДронГрупп", специализирующееся на системе точечного земледелия, а также создатель оборудования для выращивания различных культур в открытом и закрытом грунтах – компания "ЛиС".Руководитель отдела продаж "ЛиС" Виталий Козлов выразил уверенность, что телемост с представителями Латинской Америки позволит российским производителям выйти на новые рынки сбыта. "Мы заинтересованы в локализации производства нашего оборудования в странах Латинской Америки, мы даже готовы этому финансово поспособствовать. Мы можем предложить самые разные решения для любых индивидуальных проектов", - уточнил Козлов.На значительные перспективы латиноамериканских рынков для экспорта российской пищевой продукции обратили внимание представители холдинга "Объединенные кондитеры" и ведущего российского производителя мяса "Мираторг". Они положительно оценили помощь государства в лице Минэкономразвития, Минпромторга и центра "Моспром" при выходе российских экспортеров на новые рынки.В частности, менеджер по экспорту компании "Мираторг" Ксения Михеенкова предположила, что потребителям из Латинской Америки могут быть интересны "уникальный российский продукт - пельмени", а также морсы с малым содержанием сахара, которые "будут приветствоваться в жарких странах".Глава Российско-перуанской палаты по развитию, торговле и промышленности Хулио Кастильо Ойола в ходе круглого стола отметил "очень существенный" потенциал сотрудничества между Перу и Россией, который еще более укрепился после того, как 30 тысяч перуанцев съездили в РФ на ЧМ 2018 по футболу.В свою очередь, сельхозатташе посольства Чили в РФ, представитель агентства ProChile в России Пабло Гусман пригласил инвесторов из России активнее инвестировать в чилийскую экономику, добавив, что его страна особенно заинтересована в российском оборудовании.Представитель парагвайского бизнеса Марко Рикельме высказал мнение, что Парагвай может стать платформой для выхода российских инвесторов на южноамериканские рынки. Он указал на преимущества ведения бизнеса в этой стране: самые низкие в регионе налоги (НДС – 10%), минимальные таможенные тарифы, стабильность экономики и валютного курса, а также наличие дешевой рабочей силы и выгодное географическое положение Парагвая , включая близость к основным деловым центрам региона.Участники круглого стола договорились обменяться контактами и продолжить общение за рамками мероприятия.

https://ria.ru/20210830/investitsii-1747863448.html

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735424398.html

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости компаний - экономика, мираторг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенные кондитеры , латинская америка, россия