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ПСБ и "Нефтегазовый кластер" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и "Нефтегазовый кластер" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.09.2021
ПСБ и "Нефтегазовый кластер" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" в ходе Тюменского нефтегазового форума в среду подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:17
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. ПСБ и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" в ходе Тюменского нефтегазового форума в среду подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках соглашения ПСБ организует взаимодействие между предприятиями топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Банк также будет содействовать использованию научно-технического и производственного потенциала ОПК для выпуска импортозамещающей продукции для нужд ТЭК. Ассоциация, в свою очередь, будет информировать ПСБ об имеющихся технологических запросах предприятий, а участников кластера - о наличии в банке специализированных инструментов финансирования проектов по производству оборудования и комплектующих. Кроме того, "Нефтегазовый кластер" окажет содействие формированию кооперационных цепочек, цель которых – совместная разработка новых видов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для нужд ТЭК.Свои подписи под документом поставили председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор ассоциации Александр Сакевич. "Взаимодействие ПСБ и ассоциации имеет важное значение для развития топливно-энергетического комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Банк разработал специальные программы и инструменты для финансирования проектов предприятий ОПК по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для ТЭК. Новые механизмы позволят снизить зависимость отрасли от импорта оборудования и комплектующих", - отметил Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. ПСБ и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" в ходе Тюменского нефтегазового форума в среду подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной организации.
В рамках соглашения ПСБ организует взаимодействие между предприятиями топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Банк также будет содействовать использованию научно-технического и производственного потенциала ОПК для выпуска импортозамещающей продукции для нужд ТЭК. Ассоциация, в свою очередь, будет информировать ПСБ об имеющихся технологических запросах предприятий, а участников кластера - о наличии в банке специализированных инструментов финансирования проектов по производству оборудования и комплектующих. Кроме того, "Нефтегазовый кластер" окажет содействие формированию кооперационных цепочек, цель которых – совместная разработка новых видов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для нужд ТЭК.
Свои подписи под документом поставили председатель банка Петр Фрадков
и генеральный директор ассоциации Александр Сакевич.
"Взаимодействие ПСБ и ассоциации имеет важное значение для развития топливно-энергетического комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Банк разработал специальные программы и инструменты для финансирования проектов предприятий ОПК по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для ТЭК. Новые механизмы позволят снизить зависимость отрасли от импорта оборудования и комплектующих", - отметил Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.