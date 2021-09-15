https://ria.ru/20210915/sochi-1750182013.html
В Сочи турист сорвался со скалы
В Сочи турист сорвался со скалы - РИА Новости, 15.09.2021
В Сочи турист сорвался со скалы
В горах в Сочи турист сорвался со скального уступа, получив серьезные травмы, сейчас мужчина госпитализирован, сообщает пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:14
2021-09-15T19:14
2021-09-15T19:14
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. В горах в Сочи турист сорвался со скального уступа, получив серьезные травмы, сейчас мужчина госпитализирован, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).В отделение ЮРПСО Сочи 14 сентября поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее муж упал со скального уступа и не может самостоятельно передвигаться."Сначала мужчина скатился с пологого склона протяженностью около 15 метров, после чего упал со скального участка высотой около пяти метров. При падении он получил серьезные травмы, самостоятельно передвигаться не мог. Его транспортировали к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности к дороге, где передали врачам", – говорится в сообщении.Отмечается, что семья приехала на отдых из Чебоксар и 15 сентября должна была улететь обратно домой.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, только за летний сезон 2021 года в горах Сочи пострадало 84 человека. В 2020 году их было всего 53.
https://ria.ru/20210911/abkhaziya-1749660308.html
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм
В Сочи турист сорвался со скалы
Со скального уступа в горах Сочи сорвался турист, его госпитализировали
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. В горах в Сочи турист сорвался со скального уступа, получив серьезные травмы, сейчас мужчина госпитализирован, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).
В отделение ЮРПСО Сочи 14 сентября поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее муж упал со скального уступа и не может самостоятельно передвигаться.
"Сначала мужчина скатился с пологого склона протяженностью около 15 метров, после чего упал со скального участка высотой около пяти метров. При падении он получил серьезные травмы, самостоятельно передвигаться не мог. Его транспортировали к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности к дороге, где передали врачам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что семья приехала на отдых из Чебоксар и 15 сентября должна была улететь обратно домой.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, только за летний сезон 2021 года в горах Сочи пострадало 84 человека. В 2020 году их было всего 53.