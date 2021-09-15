Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ведущая Ксения Собчак в интервью порталу WomanHit поделилась своим секретом стройности. Все дело оказалось в интервальном голодании по индивидуальному графику.
"Я питаюсь по 16-часовому режиму. Мне это очень подходит, но это все индивидуальная вещь", – сказала Ксения.
Собчак призналась, что не любит завтракать и плотно есть в первой половине дня.
"Я считаю, что мало расстрелять того человека, который посоветовал мне обязательно завтракать, а вот ужин — отдать врагу. Просто именно такой режим, когда я ем во сколько хочу, то есть, вечером, и при этом не ем до обеда, мне очень подходит. Зато я вот появилась на мероприятии в 10 вечера, и прекрасно поужинаю вообще без зазрения совести", – заключила ведущая.
Она добавила, что любит физическую нагрузку, баню и массаж. Звезда призналась, что не считает себя примером для подражания, но как только появляется свободное время, она идет к косметологу.