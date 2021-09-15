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Шоубиз
https://ria.ru/20210915/sobchak-1750062756.html
Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности
Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности - РИА Новости, 15.09.2021
Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности
Ведущая Ксения Собчак в интервью порталу WomanHit поделилась своим секретом стройности. Все дело оказалось в интервальном голодании по индивидуальному графику. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T01:30
2021-09-15T01:30
шоубиз
ксения собчак
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ведущая Ксения Собчак в интервью порталу WomanHit поделилась своим секретом стройности. Все дело оказалось в интервальном голодании по индивидуальному графику.Собчак призналась, что не любит завтракать и плотно есть в первой половине дня.Она добавила, что любит физическую нагрузку, баню и массаж. Звезда призналась, что не считает себя примером для подражания, но как только появляется свободное время, она идет к косметологу.
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ксения собчак, знаменитости, макsим (марина абросимова)
01:30 15.09.2021
 

Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ведущая Ксения Собчак в интервью порталу WomanHit поделилась своим секретом стройности. Все дело оказалось в интервальном голодании по индивидуальному графику.

"Я питаюсь по 16-часовому режиму. Мне это очень подходит, но это все индивидуальная вещь", – сказала Ксения.

Собчак призналась, что не любит завтракать и плотно есть в первой половине дня.

"Я считаю, что мало расстрелять того человека, который посоветовал мне обязательно завтракать, а вот ужин — отдать врагу. Просто именно такой режим, когда я ем во сколько хочу, то есть, вечером, и при этом не ем до обеда, мне очень подходит. Зато я вот появилась на мероприятии в 10 вечера, и прекрасно поужинаю вообще без зазрения совести", – заключила ведущая.

Она добавила, что любит физическую нагрузку, баню и массаж. Звезда призналась, что не считает себя примером для подражания, но как только появляется свободное время, она идет к косметологу.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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