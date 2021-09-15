Ксения Собчак поделилась секретом своей стройности

"Я считаю, что мало расстрелять того человека, который посоветовал мне обязательно завтракать, а вот ужин — отдать врагу. Просто именно такой режим, когда я ем во сколько хочу, то есть, вечером, и при этом не ем до обеда, мне очень подходит. Зато я вот появилась на мероприятии в 10 вечера, и прекрасно поужинаю вообще без зазрения совести", – заключила ведущая.