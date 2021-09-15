https://ria.ru/20210915/signal-1750090388.html

В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi - РИА Новости, 15.09.2021

В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:15

2021-09-15T01:15

2021-09-15T01:15

общество

технологии

wi-fi

роскачество

россия

сергей кузьменко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, например, мебели, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Худшее место для размещения роутера —кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля. Микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, что сведет силу сигнала к минимуму. Лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию.Важно и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдет промышленный роутер.

https://ria.ru/20210824/wi-fi-1746959645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, wi-fi, роскачество, россия, сергей кузьменко