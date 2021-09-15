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В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi - РИА Новости, 15.09.2021
В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T01:15
2021-09-15T01:15
общество
технологии
wi-fi
роскачество
россия
сергей кузьменко
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, например, мебели, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Худшее место для размещения роутера —кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля. Микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, что сведет силу сигнала к минимуму. Лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию.Важно и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдет промышленный роутер.
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общество, технологии, wi-fi, роскачество, россия, сергей кузьменко
01:15 15.09.2021
 
В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Специалист Кузьменко: роутер должен быть посередине квартиры для усиления сигнала Wi-Fi

CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, например, мебели, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Худшее место для размещения роутера —кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля. Микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, что сведет силу сигнала к минимуму. Лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию.
"Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер). Ведь даже самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах сведет уровень сигнала к минимуму", — заявил Кузьменко.
Важно и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдет промышленный роутер.
Интернет-маршрутизатор - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 03:18
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
 
ОбществоТехнологииWi-FiРоскачествоРоссияСергей Кузьменко
 
 
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