В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
Специалист Кузьменко: роутер должен быть посередине квартиры для усиления сигнала Wi-Fi
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, например, мебели, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Худшее место для размещения роутера —кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля. Микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, что сведет силу сигнала к минимуму. Лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию.
"Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер). Ведь даже самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах сведет уровень сигнала к минимуму", — заявил Кузьменко.
Важно и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдет промышленный роутер.