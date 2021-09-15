https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750090051.html
Возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию
Возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию - РИА Новости, 15.09.2021
Возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию
Поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются со среды. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:13
2021-09-15T00:13
2021-09-15T00:13
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ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости. Поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются со среды.Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер. французские виноделы будут уважать новый российский закон.При этом, по словам сопредседателя комитета, приостановили поставки в Россию "не менее 95% торговых домов".В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html
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экономика, общество, париж, франция, россия
Возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию
Межпрофессиональный комитет вин Шампани возобновил экспорт шампанского из Франции в Россию
ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости.
Поставки шампанского из Франции
в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются со среды.
Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер. французские виноделы будут уважать новый российский закон.
"Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников", - отметил он.
При этом, по словам сопредседателя комитета, приостановили поставки в Россию "не менее 95% торговых домов".
В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.
Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию
в связи с новым законом.