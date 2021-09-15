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СМИ: США заключили сделку с Великобританией и Австралией против Китая
СМИ: США заключили сделку с Великобританией и Австралией против Китая - РИА Новости, 15.09.2021
СМИ: США заключили сделку с Великобританией и Австралией против Китая
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:18
2021-09-15T16:47
в мире
австралия
китай
великобритания
технологии
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными технологиями, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.Ожидается, что о сделке американский лидер сообщит в ходе намеченного на вечер среды выступления, посвященного, как сообщал ранее Белый дом, новой "инициативе по национальной безопасности".Газета указывает, что новая договоренность "упростит для трех стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетическая и подводная системы, а также возможности по нанесению ударов с большого расстояния".В статье также говорится, что трехстороннее соглашение будет предусматривать обмен информацией по защите объектов ядерной инфраструктуры.Источники издания отмечают, что данная инициатива станет "тонко завуалированной попыткой" трех стран противостоять Китаю."Трехсторонняя сделка не содержит отдельного упоминания Китая, однако подтекст состоит в том, что это станет еще одним шагом западных союзников, направленным на противодействие усилению Китая в военной и технологической областях", - цитирует Politico своих собеседников.
https://ria.ru/20200911/voyna-1577056849.html
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австралия
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в мире, австралия, китай, великобритания, технологии, сша, джо байден
16:18 15.09.2021 (обновлено: 16:47 15.09.2021)
 
СМИ: США заключили сделку с Великобританией и Австралией против Китая

Politico: США объявят о сделке с Британией и Австралией по обмену военными технологиями

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными технологиями, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.
Ожидается, что о сделке американский лидер сообщит в ходе намеченного на вечер среды выступления, посвященного, как сообщал ранее Белый дом, новой "инициативе по национальной безопасности".
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Газета указывает, что новая договоренность "упростит для трех стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетическая и подводная системы, а также возможности по нанесению ударов с большого расстояния".
В статье также говорится, что трехстороннее соглашение будет предусматривать обмен информацией по защите объектов ядерной инфраструктуры.
Источники издания отмечают, что данная инициатива станет "тонко завуалированной попыткой" трех стран противостоять Китаю.
"Трехсторонняя сделка не содержит отдельного упоминания Китая, однако подтекст состоит в том, что это станет еще одним шагом западных союзников, направленным на противодействие усилению Китая в военной и технологической областях", - цитирует Politico своих собеседников.
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