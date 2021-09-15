https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750196564.html

Депутат ЕП осудил предложение о санкциях за наблюдение за выборами в Крыму

Депутат ЕП осудил предложение о санкциях за наблюдение за выборами в Крыму - РИА Новости, 15.09.2021

Депутат ЕП осудил предложение о санкциях за наблюдение за выборами в Крыму

Предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за парламентскими выборами в Крыму – это поразительное отсутствие толерантности,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:52

2021-09-15T16:52

2021-09-15T16:52

выборы в государственную думу

в мире

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европарламент

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СТРАСБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за парламентскими выборами в Крыму – это поразительное отсутствие толерантности, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс внес поправку в проект доклада по отношениям Россия-ЕС, в которой предлагает, в частности, наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма. При этом в первоначальном тексте проекта упоминание про санкции отсутствует."Вводить санкции против всех депутатов, в том числе, национальных парламентов, которые направятся на российские выборы, - это поразительное отсутствие толерантности. Я сейчас в России, но я здесь не представляю Европарламент. Как свободный человек, я имею на это право", - сказал он.Доклад по стратегии отношений ЕС с Россией подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Политические группы, представленные в Европейском парламенте, перед началом пленарной сессии предварительно согласовали его, 15 сентября состоится голосование по этому докладу, 16 объявят его результаты. Доклады Европарламента не обязательны к исполнению, они являются рекомендацией для Еврокомиссии, Совета ЕС, внешнеполитической службы союза и стран-членов.В этом объемном документе, который сами евродепутаты называют "жестким", предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".

https://ria.ru/20210830/lavrov-1747838383.html

https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html

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в мире, еврокомиссия, госдума рф, тьерри мариани, европарламент, россия