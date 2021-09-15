https://ria.ru/20210915/samozanyatye-1750195340.html
Обучение для самозанятых запустят в МО
Обучение для самозанятых запустят в МО - РИА Новости, 15.09.2021
Обучение для самозанятых запустят в МО
Количество самозанятых среди жителей Московской области с начала года увеличилось почти на 100 тысяч. В связи с этим в регионе откроют специальные курсы "Обучу... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:46
2021-09-15T16:46
2021-09-15T16:46
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Количество самозанятых среди жителей Московской области с начала года увеличилось почти на 100 тысяч. В связи с этим в регионе откроют специальные курсы "Обучу онлайн" для самозанятых, на которых можно будет научиться создавать онлайн-курсы. Об этом сообщил телеканал "360".С начала года 98 700 жителей Московской области стали самозанятыми. В связи с таким интересом к этому статусу министерство инвестиций, промышленности и науки региона поддержит самозанятых, организовав курс "Обучу онлайн". Курс будет полезен не только самозанятым, но и тем, кто только планирует получить этот статус, а также тем, кто собирается открыть свою онлайн-школу.На занятиях научат создавать онлайн-курсы, а также расскажут об особенностях самозанятости, преимуществах и недостатках такой формы работы. Кроме того, слушатели курса научатся общаться с клиентами и совмещать работу с разными сервисами."В частности, сегодня выросла актуальность организации онлайн-процессов, в том числе и обучения. Поэтому курс „Обучу онлайн“ будет полезен для активных предпринимателей, которым интересны актуальные возможности для развития своего дела", – рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Количество самозанятых среди жителей Московской области с начала года увеличилось
почти на 100 тысяч. В связи с этим в регионе откроют специальные курсы "Обучу онлайн" для самозанятых, на которых можно будет научиться создавать онлайн-курсы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
С начала года 98 700 жителей Московской области стали самозанятыми. В связи с таким интересом к этому статусу министерство инвестиций, промышленности и науки региона поддержит самозанятых, организовав курс "Обучу онлайн". Курс будет полезен не только самозанятым, но и тем, кто только планирует получить этот статус, а также тем, кто собирается открыть свою онлайн-школу.
На занятиях научат создавать онлайн-курсы, а также расскажут об особенностях самозанятости, преимуществах и недостатках такой формы работы. Кроме того, слушатели курса научатся общаться с клиентами и совмещать работу с разными сервисами.
"В частности, сегодня выросла актуальность организации онлайн-процессов, в том числе и обучения. Поэтому курс „Обучу онлайн“ будет полезен для активных предпринимателей, которым интересны актуальные возможности для развития своего дела", – рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.