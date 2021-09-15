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Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож

Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож - РИА Новости, 15.09.2021

Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож

Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского сообщил экипажу о наличии у него ножа и отдал его, так что в московском аэропорту "Шереметьево" его встретила... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:39

2021-09-15T16:39

2021-09-15T16:39

туризм

шереметьево (аэропорт)

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского сообщил экипажу о наличии у него ножа и отдал его, так что в московском аэропорту "Шереметьево" его встретила полиция, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия"."Это случилось при выполнении рейса 6286 из Петропавловска-Камчатского", — уточнил собеседник агентства.Командир воздушного судна информировал об инциденте по специальной связи. В "Шереметьево" самолет и пассажира встречали работники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), петропавловск-камчатский, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм