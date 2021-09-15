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Туризм
https://ria.ru/20210915/samolet-1750190649.html
Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож
Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож - РИА Новости, 15.09.2021
Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож
Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского сообщил экипажу о наличии у него ножа и отдал его, так что в московском аэропорту "Шереметьево" его встретила... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:39
2021-09-15T16:39
туризм
шереметьево (аэропорт)
петропавловск-камчатский
новости - туризм
самолеты
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туризм
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского сообщил экипажу о наличии у него ножа и отдал его, так что в московском аэропорту "Шереметьево" его встретила полиция, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия"."Это случилось при выполнении рейса 6286 из Петропавловска-Камчатского", — уточнил собеседник агентства.Командир воздушного судна информировал об инциденте по специальной связи. В "Шереметьево" самолет и пассажира встречали работники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
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шереметьево (аэропорт), петропавловск-камчатский, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм
16:39 15.09.2021
 
Пассажир самолета с Камчатки во время рейса сообщил, что у него нож

Пассажир самолета с Камчатки сообщил, что у него нож и отдал его экипажу

CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC0 / StockSnap / На борту самолета
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского сообщил экипажу о наличии у него ножа и отдал его, так что в московском аэропорту "Шереметьево" его встретила полиция, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
"Это случилось при выполнении рейса 6286 из Петропавловска-Камчатского", — уточнил собеседник агентства.
Командир воздушного судна информировал об инциденте по специальной связи. В "Шереметьево" самолет и пассажира встречали работники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
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ТуризмШереметьево (аэропорт)Петропавловск-КамчатскийНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризм
 
 
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