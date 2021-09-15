https://ria.ru/20210915/sad-1750158994.html

Здания двух детских садов открыли в Ивнянском районе Белгородской области

Здания двух детских садов открыли в Ивнянском районе Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2021

Здания двух детских садов открыли в Ивнянском районе Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл после капитального ремонта детский сад в селе Курасовка Ивнянского района, а также новый корпус... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:07

2021-09-15T14:07

2021-09-15T14:41

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД. 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл после капитального ремонта детский сад в селе Курасовка Ивнянского района, а также новый корпус детсада при Сафоновской школе, сообщает в среду областное правительство.Обновленный детский сад "Улыбка" в селе Курасовка открыли ко дню Ивнянского района. По поручению Вячеслава Гладкова, сроки завершения капитального ремонта были перенесены с 2022 на 2021 год. Здание 1987 года постройки рассчитано на 75 детей. Стоимость ремонта – более 16 миллионов рублей."Благодарен строителям, за то, что взяли на себя ответственность, изыскали дополнительные средства и качественно отремонтировали здание. Главное – чтобы понравилось ребятам. Пусть этот детский сад станет для вас вторым домом. Мы очень хотим, чтобы вы выросли успешными, радовали своих родителей и воспитателей", – сказал на церемонии открытия Гладков.Также глава региона открыл новый корпус детского сада на две групповые ячейки при Сафоновской школе. Строительство здесь велось почти два года, из областного бюджета было выделено порядка 34 миллиона рублей. Новый корпус рассчитан на 30 воспитанников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/proisshestviya-1749639975.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков