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На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы - РИА Новости, 15.09.2021
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:18
2021-09-15T13:18
2021-09-15T13:18
происшествия
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее один из участников подъема на высотку рассказал РИА Новости, что всего 20 человек залезли на звезду на ГЗ МГУ, пройдя мимо охраны в День города.Согласно КоАП РФ, по статье 20.1 хулиганы могут получить штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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Верхом на звезде: руферы забрались на вершину главного здания МГУ
Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ (высота около 240 метров) пройдя мимо охраны в День города 11 сентября.
Внизу руферов ждала охрана вместе с полицией, их отвели в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам, сообщил собеседник.
2021-09-15T13:18
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происшествия, москва, мгу имени м. в. ломоносова, видео
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
Полиция составила протоколы на четверых руферов, залезших на звезду высотки МГУ