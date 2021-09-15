Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/rufery-1750151057.html
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы - РИА Новости, 15.09.2021
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:18
2021-09-15T13:18
происшествия
москва
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749992013_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_555121f4c7d18f13843b980550320a91.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее один из участников подъема на высотку рассказал РИА Новости, что всего 20 человек залезли на звезду на ГЗ МГУ, пройдя мимо охраны в День города.Согласно КоАП РФ, по статье 20.1 хулиганы могут получить штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Верхом на звезде: руферы забрались на вершину главного здания МГУ
Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ (высота около 240 метров) пройдя мимо охраны в День города 11 сентября. Внизу руферов ждала охрана вместе с полицией, их отвели в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам, сообщил собеседник.
2021-09-15T13:18
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749992013_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_12ebdc7ba2d984915102006a8561415f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, мгу имени м. в. ломоносова, видео
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
2021-09-15T13:18
true
PT0M17S
13:18 15.09.2021
 
На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы

Полиция составила протоколы на четверых руферов, залезших на звезду высотки МГУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На четверых руферов, залезших на звезду Главного здания МГУ на Воробьёвых горах, составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее один из участников подъема на высотку рассказал РИА Новости, что всего 20 человек залезли на звезду на ГЗ МГУ, пройдя мимо охраны в День города.
"Двенадцатого сентября в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Воробьёвых горах. Прибывшими сотрудниками полиции были выявлены молодые люди, проникшие на территорию высотного здания. Нарушители были доставлены в территориальный отдел полиции, где на четверых человек составлены материалы по статье КоАП "Мелкое хулиганство", - заявили в пресс-службе.
Согласно КоАП РФ, по статье 20.1 хулиганы могут получить штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
 
ПроисшествияМоскваМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния