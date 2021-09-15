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Россия не изменит внешнюю политику, но готова к диалогу, заявил Слуцкий
Россия не изменит внешнюю политику, но готова к диалогу, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.09.2021
Россия не изменит внешнюю политику, но готова к диалогу, заявил Слуцкий
Россия не изменит свой внешнеполитический курс, он не препятствует взаимному диалогу с ЕС, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:04
2021-09-15T18:04
в мире
госдума рф
жозеп боррель
леонид слуцкий (политик)
европарламент
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия не изменит свой внешнеполитический курс, он не препятствует взаимному диалогу с ЕС, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отношениях с РФ.Ранее, выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия хочет посеять раздор среди стран ЕС. Вместе с тем, "Россия не изменится со дня на день", партнерам нужны более предсказуемые, стабильные и менее конфликтные отношения с РФ, пояснил он."Поиск внешнего врага для оправдания своих же просчетов и центробежных тенденций внутри ЕС стал, к сожалению, постоянно работающей формулой в Брюсселе. Но господин Боррель отчасти прав - Россия не изменится, не поменяет свой внешнеполитический курс. Одно лишь не учёл - Москве никакой раздор в Европе не нужен, особенно на фоне таких вызовов, как пандемия коронавируса или ситуация в Афганистане", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что Россия не создает препятствий для взаимного диалога."Россия - часть европейского континента, и достаточна большая. Не мы являемся инициатором свёртывания диалога. Понижения уровня сотрудничества с ЕС - не наш выбор", - заключил он.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html
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в мире, госдума рф, жозеп боррель, леонид слуцкий (политик), европарламент, россия
18:04 15.09.2021
 
Россия не изменит внешнюю политику, но готова к диалогу, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Россия не изменит внешнеполитический курс, но готова к диалогу с ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия не изменит свой внешнеполитический курс, он не препятствует взаимному диалогу с ЕС, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отношениях с РФ.
Ранее, выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия хочет посеять раздор среди стран ЕС. Вместе с тем, "Россия не изменится со дня на день", партнерам нужны более предсказуемые, стабильные и менее конфликтные отношения с РФ, пояснил он.
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"Поиск внешнего врага для оправдания своих же просчетов и центробежных тенденций внутри ЕС стал, к сожалению, постоянно работающей формулой в Брюсселе. Но господин Боррель отчасти прав - Россия не изменится, не поменяет свой внешнеполитический курс. Одно лишь не учёл - Москве никакой раздор в Европе не нужен, особенно на фоне таких вызовов, как пандемия коронавируса или ситуация в Афганистане", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что Россия не создает препятствий для взаимного диалога.
"Россия - часть европейского континента, и достаточна большая. Не мы являемся инициатором свёртывания диалога. Понижения уровня сотрудничества с ЕС - не наш выбор", - заключил он.
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В миреГосдума РФЖозеп БоррельЛеонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентРоссия
 
 
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