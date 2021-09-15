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В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее" - РИА Новости, 15.09.2021
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:13
2021-09-15T14:04
в мире
сша
сирия
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American Conservative.По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист.В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он.Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.Также автор призвал уменьшить присутствие Америки в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.
https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html
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в мире, сша, сирия, россия
13:13 15.09.2021 (обновлено: 14:04 15.09.2021)
 
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"

The American Conservative: США нужно как можно скорее начать сближение с Россией

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American Conservative.
По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.
Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист.
В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он.
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Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.
Также автор призвал уменьшить присутствие Америки в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.
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