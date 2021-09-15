https://ria.ru/20210915/rossiya-1750150467.html
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее" - РИА Новости, 15.09.2021
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:13
2021-09-15T13:13
2021-09-15T14:04
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American Conservative.По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист.В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он.Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.Также автор призвал уменьшить присутствие Америки в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.
https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html
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в мире, сша, сирия, россия
13:13 15.09.2021 (обновлено: 14:04 15.09.2021)
В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
The American Conservative: США нужно как можно скорее начать сближение с Россией
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
США необходимо срочно начать сближение с Россией
, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American Conservative
.
По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.
Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист.
В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он.
Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.
Также автор призвал уменьшить присутствие Америки
в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии
и Афганистане
, а также борьбе с правительствами Кубы
, Венесуэлы
и Никарагуа
. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии
делают его менее значимым.