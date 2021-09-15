https://ria.ru/20210915/rossiya-1750150467.html

В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"

В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее" - РИА Новости, 15.09.2021

В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"

США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:13

2021-09-15T13:13

2021-09-15T14:04

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сша

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США необходимо срочно начать сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, пишет журнал The American Conservative.По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист.В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он.Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.Также автор призвал уменьшить присутствие Америки в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html

сша

сирия

россия

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в мире, сша, сирия, россия