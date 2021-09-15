https://ria.ru/20210915/rospotrebnadzor-1750113855.html

Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием - РИА Новости, 15.09.2021

Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 99-летием со дня образования службы, поздравительная телеграмма опубликована на... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:19

2021-09-15T10:19

2021-09-15T10:19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 99-летием со дня образования службы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Роспотребнадзора."Поздравляю вас с 99-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы",- говорится в поздравлении.Премьер-министр отметил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько важна работа службы. "Именно вы первыми приходите на помощь туда, где возникают чрезвычайные ситуации, вспышки опасных болезней, надежно защищаете жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - уточнил Мишустин.Он подчеркнул, что сотрудники Роспотребнадзора ведут активную деятельность по противодействию распространения инфекционных заболеваний, борются с эпидемиями и опасными вирусами, следят за состоянием воздуха и воды, качеством продуктов питания, создают современные тест-системы для диагностики болезней.При этом сотрудники службы постоянно совершенствуют свою деятельность, внедряют высокие технологии для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением инфекционных заболеваний, пояснил премьер-министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/koronavirus-1749658214.html

https://rsport.ria.ru/20210910/sport-1749563334.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия