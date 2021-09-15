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Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием - РИА Новости, 15.09.2021
Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 99-летием со дня образования службы, поздравительная телеграмма опубликована на... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:19
2021-09-15T10:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 99-летием со дня образования службы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Роспотребнадзора."Поздравляю вас с 99-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы",- говорится в поздравлении.Премьер-министр отметил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько важна работа службы. "Именно вы первыми приходите на помощь туда, где возникают чрезвычайные ситуации, вспышки опасных болезней, надежно защищаете жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - уточнил Мишустин.Он подчеркнул, что сотрудники Роспотребнадзора ведут активную деятельность по противодействию распространения инфекционных заболеваний, борются с эпидемиями и опасными вирусами, следят за состоянием воздуха и воды, качеством продуктов питания, создают современные тест-системы для диагностики болезней.При этом сотрудники службы постоянно совершенствуют свою деятельность, внедряют высокие технологии для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением инфекционных заболеваний, пояснил премьер-министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/koronavirus-1749658214.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия
10:19 15.09.2021
 
Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Премьер-министр Мишустин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием со дня образования службы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 99-летием со дня образования службы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Роспотребнадзора.
"Поздравляю вас с 99-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы",- говорится в поздравлении.
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Премьер-министр отметил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько важна работа службы. "Именно вы первыми приходите на помощь туда, где возникают чрезвычайные ситуации, вспышки опасных болезней, надежно защищаете жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - уточнил Мишустин.
Он подчеркнул, что сотрудники Роспотребнадзора ведут активную деятельность по противодействию распространения инфекционных заболеваний, борются с эпидемиями и опасными вирусами, следят за состоянием воздуха и воды, качеством продуктов питания, создают современные тест-системы для диагностики болезней.
При этом сотрудники службы постоянно совершенствуют свою деятельность, внедряют высокие технологии для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением инфекционных заболеваний, пояснил премьер-министр.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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