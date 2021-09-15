https://ria.ru/20210915/revaktsinatsiya-1750145498.html

У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков

У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2021

У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков

У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:47

2021-09-15T12:47

2021-09-15T12:50

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У президента по-прежнему высокий титр антител - это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.Отвечая на уточняющий вопрос, нет ли решения по ревакцинации Путина, он отметил, что ему неизвестно об этом."В данном случае я только напоминаю его (президента) слова о том, что у него высокие титры", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20210915/putin-1750142931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии