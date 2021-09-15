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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/revaktsinatsiya-1750145498.html
У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков
У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2021
У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков
У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:47
2021-09-15T12:50
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У президента по-прежнему высокий титр антител - это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.Отвечая на уточняющий вопрос, нет ли решения по ревакцинации Путина, он отметил, что ему неизвестно об этом."В данном случае я только напоминаю его (президента) слова о том, что у него высокие титры", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20210915/putin-1750142931.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:47 15.09.2021 (обновлено: 12:50 15.09.2021)
 
У Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у Путина высокий титр антител к коронавирусу

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У президента по-прежнему высокий титр антител - это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.
Отвечая на уточняющий вопрос, нет ли решения по ревакцинации Путина, он отметил, что ему неизвестно об этом.
"В данном случае я только напоминаю его (президента) слова о том, что у него высокие титры", - пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
12:35Распространение коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
 
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