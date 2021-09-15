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В Германии рассказали о главном разочаровании Байдена в Зеленском
В Германии рассказали о главном разочаровании Байдена в Зеленском - РИА Новости, 15.09.2021
В Германии рассказали о главном разочаровании Байдена в Зеленском
Джо Байден оттягивал первую встречу с Владимиром Зеленским из-за разочарованности результатами внутренних реформ на Украине. Таким мнением поделился эксперт... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:09
2021-09-15T10:09
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Джо Байден оттягивал первую встречу с Владимиром Зеленским из-за разочарованности результатами внутренних реформ на Украине. Таким мнением поделился эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.Так, администрация президента США осталась недовольна итогами инициированной Зеленским в начале этого года "борьбы с олигархами". По словам специалиста, вместо проведения институциональных преобразований в судебной системе и правоохранительных органах президент Украины ограничился деятельностью органов исполнительной власти.Автор напоминает, что одним из основных условий противодействия реализации проекта "Северный поток – 2" со стороны США и ключевым требованием МВФ была реформа "коррумпированной компании "Нафтогаз". Однако замена ее гендиректора на исполняющего обязанности министра энергетики стала причиной ухода в отставку всего наблюдательного совета.Тем не менее в результате переговоров Байден все же пообещал оказывать поддержку Украине в различных сферах.Владимир Зеленский 1 сентября прибыл с официальным визитом в США и встретился с президентом Джо Байденом. По итогам переговоров было совместное заявление Вашингтона и Киева, включающее пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
10:09 15.09.2021
 
В Германии рассказали о главном разочаровании Байдена в Зеленском

Аналитик Грессель: недостаточность внутриукраинских реформ разочаровали президента Байдена

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Джо Байден оттягивал первую встречу с Владимиром Зеленским из-за разочарованности результатами внутренних реформ на Украине. Таким мнением поделился эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
Так, администрация президента США осталась недовольна итогами инициированной Зеленским в начале этого года "борьбы с олигархами". По словам специалиста, вместо проведения институциональных преобразований в судебной системе и правоохранительных органах президент Украины ограничился деятельностью органов исполнительной власти.
Автор напоминает, что одним из основных условий противодействия реализации проекта "Северный поток – 2" со стороны США и ключевым требованием МВФ была реформа "коррумпированной компании "Нафтогаз". Однако замена ее гендиректора на исполняющего обязанности министра энергетики стала причиной ухода в отставку всего наблюдательного совета.
Тем не менее в результате переговоров Байден все же пообещал оказывать поддержку Украине в различных сферах.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 02:55
На Украине раскрыли "указание" Байдена Зеленскому по поводу России
Владимир Зеленский 1 сентября прибыл с официальным визитом в США и встретился с президентом Джо Байденом. По итогам переговоров было совместное заявление Вашингтона и Киева, включающее пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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