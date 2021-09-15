https://ria.ru/20210915/rassledovanie-1750036455.html
VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества
VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества - РИА Новости, 15.09.2021
VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества
Сегодня появляются те, кто не верит в реальность зверских преступлений нацистов. Вердикт Нюрнбергского процесса пытаются поставить под сомнение. Пришло время напомнить людям, чем был так страшен нацистский режим, и в каких бесчеловечных преступлениях виновны лидеры Третьего Рейха.
2021-09-15T17:19
2021-09-15T17:19
2021-09-15T17:19
интерактивные проекты
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1750036455.jpg?1631715580
VR–детектив от МИА "Россия сегодня" в жанре документального расследования. Вы должны найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Опрос, проведенный проектом "Нюрнберг. Начало мира" показал, что менее половины молодых людей сегодня знакомых с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского процесса. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение – по незнанию или под давлением тех, кому по разным причинам выгодно исказить историческую правду.В начале вы окажетесь в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков военного фотографа. Перед вами – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, вы отправитесь в прошлое преступников. Ваша задача – в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, вы соберете убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроете историческую правду.Создано при поддержке Российского военно-исторического общества.
РИА Новости
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интерактивные проекты
VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества
Сегодня появляются те, кто не верит в реальность зверских преступлений нацистов. Вердикт Нюрнбергского процесса пытаются поставить под сомнение. Пришло время напомнить людям, чем был так страшен нацистский режим, и в каких бесчеловечных преступлениях виновны лидеры Третьего Рейха.
VR–детектив от МИА "Россия сегодня" в жанре документального расследования. Вы должны найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Опрос, проведенный проектом "Нюрнберг. Начало мира" показал, что менее половины молодых людей сегодня знакомых с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского процесса. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение – по незнанию или под давлением тех, кому по разным причинам выгодно исказить историческую правду.
В начале вы окажетесь в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков военного фотографа. Перед вами – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, вы отправитесь в прошлое преступников. Ваша задача – в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, вы соберете убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроете историческую правду.