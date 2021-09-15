https://ria.ru/20210915/rassledovanie-1750036455.html

VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества

VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества - РИА Новости, 15.09.2021

VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества

Сегодня появляются те, кто не верит в реальность зверских преступлений нацистов. Вердикт Нюрнбергского процесса пытаются поставить под сомнение. Пришло время напомнить людям, чем был так страшен нацистский режим, и в каких бесчеловечных преступлениях виновны лидеры Третьего Рейха.

2021-09-15T17:19

2021-09-15T17:19

2021-09-15T17:19

интерактивные проекты

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1750036455.jpg?1631715580

VR–детектив от МИА "Россия сегодня" в жанре документального расследования. Вы должны найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Опрос, проведенный проектом "Нюрнберг. Начало мира" показал, что менее половины молодых людей сегодня знакомых с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского процесса. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение – по незнанию или под давлением тех, кому по разным причинам выгодно исказить историческую правду.В начале вы окажетесь в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков военного фотографа. Перед вами – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, вы отправитесь в прошлое преступников. Ваша задача – в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, вы соберете убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроете историческую правду.Создано при поддержке Российского военно-исторического общества.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интерактивные проекты