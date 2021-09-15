https://ria.ru/20210915/promproizvodstvo-1750119464.html
Промпроизводство в Китае за восемь месяцев выросло на 13%
Промпроизводство в Китае за восемь месяцев выросло на 13% - РИА Новости, 15.09.2021
Промпроизводство в Китае за восемь месяцев выросло на 13%
". В Китае в январе-августе 2021 года промпроизводство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, свидетельствует Госстатуправление... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:47
2021-09-15T10:47
2021-09-15T10:47
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китай
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае в январе-августе 2021 года промпроизводство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, свидетельствует Госстатуправление КНР.За отчетный период сектор услуг – на 17,7%, розничные продажи – на 18,1% в годовом исчислении.Быстро развивалась внешняя торговля. Экспорт подскочил на 23,2%, а импорт – на 24,4%.Сохранялась высокая инвестиционная активность. Рост инвестиций в основные фонды вырос на 8,9% в годовом исчислении, в том числе в производство – на 15,7%, в недвижимость – на 10,9%.Благодаря экономическому росту по стране за восемь месяцев создано 9 миллионов 380 тысяч новых рабочих мест. По итогам августа уровень безработицы в городах составил 5,1%.
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экономика, китай
МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Китае
в январе-августе 2021 года промпроизводство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, свидетельствует Госстатуправление КНР.
За отчетный период сектор услуг – на 17,7%, розничные продажи – на 18,1% в годовом исчислении.
Быстро развивалась внешняя торговля. Экспорт подскочил на 23,2%, а импорт – на 24,4%.
Сохранялась высокая инвестиционная активность. Рост инвестиций в основные фонды вырос на 8,9% в годовом исчислении, в том числе в производство – на 15,7%, в недвижимость – на 10,9%.
Благодаря экономическому росту по стране за восемь месяцев создано 9 миллионов 380 тысяч новых рабочих мест. По итогам августа уровень безработицы в городах составил 5,1%.