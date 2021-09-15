https://ria.ru/20210915/prokuratura-1750160081.html
Дело девушки, сбившей детей на переходе в Москве, передали в прокуратуру
Дело девушки, сбившей детей на переходе в Москве, передали в прокуратуру - РИА Новости, 15.09.2021
Дело девушки, сбившей детей на переходе в Москве, передали в прокуратуру
Резонансное уголовное дело девушки, сбившей трех детей на переходе в Москве, поступило в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, сообщается в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:13
2021-09-15T14:13
2021-09-15T14:20
происшествия
москва
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Резонансное уголовное дело девушки, сбившей трех детей на переходе в Москве, поступило в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, сообщается в Тelegram-канале столичного надзорного ведомства.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой."В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой", - говорится в сообщении.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил ее под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Суд отправил Башкирову под стражу.
https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html
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происшествия, москва, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
14:13 15.09.2021 (обновлено: 14:20 15.09.2021)
Дело девушки, сбившей детей на переходе в Москве, передали в прокуратуру
Дело Валерии Башкировой передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения