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В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника

В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника - РИА Новости, 15.09.2021

В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника

Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил к 12 годам колонии 37-летнего рабочего авиазавода им. Чкалова за убийство на остановке своего... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:57

2021-09-15T15:57

2021-09-15T15:57

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил к 12 годам колонии 37-летнего рабочего авиазавода им. Чкалова за убийство на остановке своего начальника, сообщает прокуратура Новосибирской области."Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Владимира Кожекина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потерпевший занимал должность заместителя начальника цеха в филиале акционерного общества "Компания "Сухой" "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова", а осужденный был его подчиненным.В надзором ведомстве отметили, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал."Суд приговорил Кожекина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210907/sud-1749059209.html

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск