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В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника
В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника - РИА Новости, 15.09.2021
В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника
Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил к 12 годам колонии 37-летнего рабочего авиазавода им. Чкалова за убийство на остановке своего... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:57
2021-09-15T15:57
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил к 12 годам колонии 37-летнего рабочего авиазавода им. Чкалова за убийство на остановке своего начальника, сообщает прокуратура Новосибирской области."Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Владимира Кожекина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потерпевший занимал должность заместителя начальника цеха в филиале акционерного общества "Компания "Сухой" "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова", а осужденный был его подчиненным.В надзором ведомстве отметили, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал."Суд приговорил Кожекина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
15:57 15.09.2021
 
В Новосибирске рабочий завода получил 12 лет колонии за убийство начальника

Рабочий авиазавода в Новосибирске, застреливший замначальника цеха, получил 12 лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил к 12 годам колонии 37-летнего рабочего авиазавода им. Чкалова за убийство на остановке своего начальника, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Владимира Кожекина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потерпевший занимал должность заместителя начальника цеха в филиале акционерного общества "Компания "Сухой" "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова", а осужденный был его подчиненным.
"Тридцатого октября 2019 года Кожекин после окончания рабочего дня дождался потерпевшего возле проходной предприятия, проследовал за ним до остановки общественного транспорта... Там на почве личных неприязненных отношений... произвел один выстрел из неустановленного самодельного огнестрельного оружия в голову потерпевшего, после чего с места преступления скрылся", - сообщили в прокуратуре. Мужчина скончался в больнице.
В надзором ведомстве отметили, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
"Суд приговорил Кожекина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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