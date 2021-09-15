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В Кемерово загорелось общежитие
В Кемерово загорелось общежитие - РИА Новости, 15.09.2021
В Кемерово загорелось общежитие
Общежитие Кузбасского государственного технического университета загорелось в Кемерово, из горящего здания эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:30
2021-09-15T12:30
2021-09-15T12:51
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Общежитие Кузбасского государственного технического университета загорелось в Кемерово, из горящего здания эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в соцсетях появилось видео пожара, на котором видно, как из окна, предположительно, второго этажа валит черный дым.По его словам, из здания эвакуированы 100 человек.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, сейчас открытый огонь уже потушен. Очаг располагался на площади 10 метров в одной из комнат."Люди из общежития вышли самостоятельно, по оперативным данным, пострадавших нет", - отметили в главке.
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происшествия, кемерово
12:30 15.09.2021 (обновлено: 12:51 15.09.2021)
В Кемерово загорелось общежитие
Общежитие Кузбасского технического университета загорелось в Кемерово
КЕМЕРОВО/МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Общежитие Кузбасского государственного технического университета загорелось в Кемерово
, из горящего здания эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в соцсетях появилось видео пожара, на котором видно, как из окна, предположительно, второго этажа валит черный дым.
"Произошел пожар на втором этаже 9-этажного общежития Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева на улице Мичурина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания эвакуированы 100 человек.
Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, сейчас открытый огонь уже потушен. Очаг располагался на площади 10 метров в одной из комнат.
"Люди из общежития вышли самостоятельно, по оперативным данным, пострадавших нет", - отметили в главке.