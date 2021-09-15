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В Кемерово загорелось общежитие

В Кемерово загорелось общежитие - РИА Новости, 15.09.2021

В Кемерово загорелось общежитие

Общежитие Кузбасского государственного технического университета загорелось в Кемерово, из горящего здания эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:30

2021-09-15T12:30

2021-09-15T12:51

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Общежитие Кузбасского государственного технического университета загорелось в Кемерово, из горящего здания эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в соцсетях появилось видео пожара, на котором видно, как из окна, предположительно, второго этажа валит черный дым.По его словам, из здания эвакуированы 100 человек.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, сейчас открытый огонь уже потушен. Очаг располагался на площади 10 метров в одной из комнат."Люди из общежития вышли самостоятельно, по оперативным данным, пострадавших нет", - отметили в главке.

кемерово

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемерово