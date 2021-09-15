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В Саратове загорелось здание станции техобслуживания
В Саратове загорелось здание станции техобслуживания - РИА Новости, 15.09.2021
В Саратове загорелось здание станции техобслуживания
Здание станции технического обслуживания горит в Саратове на площади около 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T08:23
2021-09-15T09:18
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Здание станции технического обслуживания горит в Саратове на площади около 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."В 8.26 (7.26 мск) поступил сигнал о загорании станции техобслуживания по адресу: улица Астраханская, 88. СТО представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Подразделения работают по повышенному, второму, номеру вызова. Площадь пожара - примерно 100 квадратных метров", - сказала Куличенкова журналистам.Она уточнила РИА Новости, что, предварительно, пострадавших нет.Позже появилось сообщение о том, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров."Созданы три боевых участка и оперативный штаб пожаротушения, куда входят представители объекта и службы жизнеобеспечения. Площадь пожара увеличилась и составляет 800 квадратных метров. С кровли здания пожарные эвакуировали четыре баллона - два пропановых, два кислородных", - сообщила Куличенкова журналистам.Вскоре появилось сообщение о локализации пожара."В 9.19 (8.19 мск) - локализация пожара. Пострадавших в результате пожара нет", - сказала Куличенкова журналистам.Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на станции техобслуживания в Саратове."В 9.46 (8.46 мск) - ликвидация открытого горения", - сообщила Куличенкова.
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происшествия, саратов
08:23 15.09.2021 (обновлено: 09:18 15.09.2021)
 
В Саратове загорелось здание станции техобслуживания

Здание станции техобслуживания горит в Саратове на площади 800 квадратных метров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Здание станции технического обслуживания горит в Саратове на площади около 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"В 8.26 (7.26 мск) поступил сигнал о загорании станции техобслуживания по адресу: улица Астраханская, 88. СТО представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Подразделения работают по повышенному, второму, номеру вызова. Площадь пожара - примерно 100 квадратных метров", - сказала Куличенкова журналистам.
Она уточнила РИА Новости, что, предварительно, пострадавших нет.
Позже появилось сообщение о том, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.
"Созданы три боевых участка и оперативный штаб пожаротушения, куда входят представители объекта и службы жизнеобеспечения. Площадь пожара увеличилась и составляет 800 квадратных метров. С кровли здания пожарные эвакуировали четыре баллона - два пропановых, два кислородных", - сообщила Куличенкова журналистам.
Вскоре появилось сообщение о локализации пожара.
"В 9.19 (8.19 мск) - локализация пожара. Пострадавших в результате пожара нет", - сказала Куличенкова журналистам.
Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на станции техобслуживания в Саратове.
"В 9.46 (8.46 мск) - ликвидация открытого горения", - сообщила Куличенкова.
 
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