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В Саратове загорелось здание станции техобслуживания

В Саратове загорелось здание станции техобслуживания - РИА Новости, 15.09.2021

В Саратове загорелось здание станции техобслуживания

Здание станции технического обслуживания горит в Саратове на площади около 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:23

2021-09-15T08:23

2021-09-15T09:18

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Здание станции технического обслуживания горит в Саратове на площади около 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."В 8.26 (7.26 мск) поступил сигнал о загорании станции техобслуживания по адресу: улица Астраханская, 88. СТО представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Подразделения работают по повышенному, второму, номеру вызова. Площадь пожара - примерно 100 квадратных метров", - сказала Куличенкова журналистам.Она уточнила РИА Новости, что, предварительно, пострадавших нет.Позже появилось сообщение о том, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров."Созданы три боевых участка и оперативный штаб пожаротушения, куда входят представители объекта и службы жизнеобеспечения. Площадь пожара увеличилась и составляет 800 квадратных метров. С кровли здания пожарные эвакуировали четыре баллона - два пропановых, два кислородных", - сообщила Куличенкова журналистам.Вскоре появилось сообщение о локализации пожара."В 9.19 (8.19 мск) - локализация пожара. Пострадавших в результате пожара нет", - сказала Куличенкова журналистам.Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на станции техобслуживания в Саратове."В 9.46 (8.46 мск) - ликвидация открытого горения", - сообщила Куличенкова.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов