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Послу Китая запретили появляться в здании британского парламента
Послу Китая запретили появляться в здании британского парламента - РИА Новости, 15.09.2021
Послу Китая запретили появляться в здании британского парламента
Спикеры палат лордов и общин запретили китайскому послу Чжэнь Цзегуану появляться в здании британского парламента, пишет The Guardian. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:26
2021-09-15T13:26
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парламент великобритании
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спикеры палат лордов и общин запретили китайскому послу Чжэнь Цзегуану появляться в здании британского парламента, пишет The Guardian.Отмечается, что такое решение они приняли в ответ на санкции, наложенные Пекином. У дипломата была запланирована встреча с представителями партий, симпатизирующими Китаю.Глава нижней палаты Линдси Хойл заявил, что запрет на посещение здания будет действовать до тех пор, пока ограничения остаются в силе, говорится в материале. Его коллега в палате лордов Джон МакФелл добавил, что это действие не означает прекращение совместных мероприятий с послом, однако они должны проходить в других местах.Посольство Китая в Лондоне назвало такой шаг со стороны парламента "подлым и трусливым действием", пишет The Guardian. Оно подчеркнуло, что санкции против британских политиков — ответная мера, последовавшая за ограничениями против китайских чиновников по обвинениям в нарушении прав уйгуров.
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в мире, китай, лондон, пекин, парламент великобритании
12:26 15.09.2021 (обновлено: 13:26 15.09.2021)
 
Послу Китая запретили появляться в здании британского парламента

Британский парламент закрыл доступ в свое здание послу Китая Чжэнь Цзегуану

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спикеры палат лордов и общин запретили китайскому послу Чжэнь Цзегуану появляться в здании британского парламента, пишет The Guardian.
Отмечается, что такое решение они приняли в ответ на санкции, наложенные Пекином. У дипломата была запланирована встреча с представителями партий, симпатизирующими Китаю.
Глава нижней палаты Линдси Хойл заявил, что запрет на посещение здания будет действовать до тех пор, пока ограничения остаются в силе, говорится в материале. Его коллега в палате лордов Джон МакФелл добавил, что это действие не означает прекращение совместных мероприятий с послом, однако они должны проходить в других местах.
Посольство Китая в Лондоне назвало такой шаг со стороны парламента "подлым и трусливым действием", пишет The Guardian. Оно подчеркнуло, что санкции против британских политиков — ответная мера, последовавшая за ограничениями против китайских чиновников по обвинениям в нарушении прав уйгуров.
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