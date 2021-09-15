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https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html
В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе
В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 15.09.2021
В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе
Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал второй раз направить украинские катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T01:17
2021-09-15T01:17
в мире
украина
киев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
верховная рада украины
петр порошенко
арсен аваков
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал второй раз направить украинские катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов в 2019 году, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.По его словам, реализовать эту идею не решился тогдашний глава МВД страны Арсен Аваков.Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html
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керченский пролив
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в мире, украина, киев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины, петр порошенко, арсен аваков, военно-морские силы украины, керченский пролив, черное море, россия
01:17 15.09.2021
 
В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе

Депутат Рады Деркач: Порошенко хотел еще раз устроить ЧП в Керченском проливе в 2019 году

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал второй раз направить украинские катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов в 2019 году, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

"Порошенко считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился (Владимир) Зеленский. И только осенью 2018 года он понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы. Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов", - заявил Деркач в интервью изданию "Страна.UA".

По его словам, реализовать эту идею не решился тогдашний глава МВД страны Арсен Аваков.
Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину
 
В миреУкраинаКиевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Верховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоАрсен АваковВоенно-морские силы УкраиныКерченский проливЧерное мореРоссия
 
 
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