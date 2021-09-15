https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html

В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе

В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 15.09.2021

В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе

Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал второй раз направить украинские катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:17

2021-09-15T01:17

2021-09-15T01:17

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петр порошенко

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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал второй раз направить украинские катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов в 2019 году, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.По его словам, реализовать эту идею не решился тогдашний глава МВД страны Арсен Аваков.Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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