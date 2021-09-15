https://ria.ru/20210915/pogoda-1750102099.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:53
2021-09-15T07:53
2021-09-15T07:53
общество
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Сотрудник центра "Фобос" Волосюк: в Москве ожидается облачная погода и до плюс 12 градусов