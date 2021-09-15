Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/pogoda-1750102099.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:53
2021-09-15T07:53
общество
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210914/pogoda-1750023545.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_272:540:2282:2048_1920x0_80_0_0_a085564d9a6ac1f67dbaecdd031a3e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
07:53 15.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Сотрудник центра "Фобос" Волосюк: в Москве ожидается облачная погода и до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Похолодание не только продолжится, но и усилится. При облачной погоде с прояснениями, в столичном регионе мы не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13", - сказала Волосюк.

Синоптик добавила, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 15:19
Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаЕлена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
Лента новостейМолния