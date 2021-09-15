https://ria.ru/20210915/pogoda-1750102099.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T07:53

2021-09-15T07:53

2021-09-15T07:53

общество

москва

центр "фобос"

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210914/pogoda-1750023545.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода, елена волосюк