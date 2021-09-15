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Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню
Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню - РИА Новости, 15.09.2021
Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню
Coldplay и BTS поделились с поклонниками видео, в котором показано, как они работают над совместной песней. Об этом сообщается на сайте NME. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:45
2021-09-15T03:45
2021-09-15T03:45
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Coldplay и BTS поделились с поклонниками видео, в котором показано, как они работают над совместной песней. Об этом сообщается на сайте NME. Ролики музыканты разместили на официальных страницах коллективов в TikTok. Первыми запись загрузили участники Coldplay. За 18 секунд, которые длится видео, можно расслышать припев будущего хита. “You, you are / My universe / And I just want to put you first / And you, you are / My universe / And you make my heart light up inside”, — поют вокалисты.Позже BTS тоже опубликовали кадры из студии.Трек Coldplay и BTS называется "My Universe". Его премьера запланирована 24 сентября. Сингл войдет в новый альбом британской рок-группы. Его релиз состоится 15 октября.
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новости культуры, coldplay, музыка, tiktok, bts
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Coldplay и BTS поделились с поклонниками видео, в котором показано, как они работают над совместной песней. Об этом сообщается
на сайте NME.
Ролики музыканты разместили на официальных страницах коллективов в TikTok.
Первыми запись загрузили участники Coldplay. За 18 секунд, которые длится видео, можно расслышать припев будущего хита.
“You, you are / My universe / And I just want to put you first / And you, you are / My universe / And you make my heart light up inside”, — поют вокалисты.
Позже BTS тоже опубликовали кадры из студии.
Трек Coldplay и BTS называется "My Universe". Его премьера запланирована 24 сентября. Сингл войдет в новый альбом британской рок-группы. Его релиз состоится 15 октября.