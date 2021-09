https://ria.ru/20210915/pesnya-1749997944.html

Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню

Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню - РИА Новости, 15.09.2021

Coldplay и BTS показали в Сети, как записывают совместную песню

Coldplay и BTS поделились с поклонниками видео, в котором показано, как они работают над совместной песней. Об этом сообщается на сайте NME. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:45

2021-09-15T03:45

2021-09-15T03:45

культура

новости культуры

coldplay

музыка

tiktok

bts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749998025_390:0:2582:1233_1920x0_80_0_0_5873be391a3516c4b0d6b1f87eb1a203.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Coldplay и BTS поделились с поклонниками видео, в котором показано, как они работают над совместной песней. Об этом сообщается на сайте NME. Ролики музыканты разместили на официальных страницах коллективов в TikTok. Первыми запись загрузили участники Coldplay. За 18 секунд, которые длится видео, можно расслышать припев будущего хита. “You, you are / My universe / And I just want to put you first / And you, you are / My universe / And you make my heart light up inside”, — поют вокалисты.Позже BTS тоже опубликовали кадры из студии.Трек Coldplay и BTS называется "My Universe". Его премьера запланирована 24 сентября. Сингл войдет в новый альбом британской рок-группы. Его релиз состоится 15 октября.

https://ria.ru/20210913/blackpink-1749512669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, coldplay, музыка, tiktok, bts