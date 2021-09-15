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В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга - РИА Новости, 15.09.2021
В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, говорится на сайте Пенсионного фонда России... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T04:49
2021-09-15T10:49
общество
пенсионный фонд рф
пенсии
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например за северный или сельский стаж.В ПФР добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утраты источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности. При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.
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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия
04:49 15.09.2021 (обновлено: 10:49 15.09.2021)
 
В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

ПФР: гражданин России может претендовать на более высокую пенсию умершего супруга

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.
"Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)", — обратили внимание в ПФР.
Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например за северный или сельский стаж.
"Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста", — уточнили в ведомстве.
В ПФР добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утраты источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.
При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии
 
ОбществоПенсионный фонд РФПенсииРоссия
 
 
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