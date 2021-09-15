https://ria.ru/20210915/pensiya-1750098302.html

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга - РИА Новости, 15.09.2021

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, говорится на сайте Пенсионного фонда России... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T04:49

2021-09-15T04:49

2021-09-15T10:49

общество

пенсионный фонд рф

пенсии

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например за северный или сельский стаж.В ПФР добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утраты источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности. При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.

https://ria.ru/20210908/pensiya-1749095487.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия