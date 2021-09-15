Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/patriotizm-1750183621.html
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании - РИА Новости, 15.09.2021
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании
В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:51
2021-09-15T15:56
общество
единая россия
госдума рф
анатолий выборный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/139918/15/1399181594_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_622d6e0740c532cebff53c3c45e05235.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой проект."Сегодня мы пришли к единому пониманию, что необходим единый базовый закон о патриотическом воспитании, поскольку во многих субъектах есть свои законы о патриотическом воспитании - постановление правительства, указы мэра, губернатора о патриотическом воспитании", - сказал Выборный журналистам по итогам круглого стола "Сохранение исторической памяти и роль молодёжи в патриотическом воспитании".Он указал на то, что единых правил на этот счет нет, поэтому каждый субъект по-своему понимает вопросы патриотического воспитания и, соответственно, выстраивает соответствующую политику."Сегодня я надеюсь, что данная площадка (штаба общественной поддержки Единой России - ред.) будет реперной точкой, которая даст очень серьезный идеологической идеологический скачок для того, чтобы мы вновь вернулись к этому вопросу, и проработали, и приняли в новом созыве Государственной думы единый базовый закон о патриотическом воспитании, чтобы были на всей территории России единые правила игры на этот счет", - добавил он.
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749611425.html
https://ria.ru/20201006/patriotizm-1578276854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/139918/15/1399181594_98:0:1021:692_1920x0_80_0_0_82d8ee17f067a7427d6e36a594af76b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, единая россия, госдума рф, анатолий выборный, россия
15:51 15.09.2021 (обновлено: 15:56 15.09.2021)
 
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании

Депутат Выборный призвал Думу нового созыва принять закон о патриотическом воспитании

© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия ВыборногоДепутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия"
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия Выборного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой проект.
"Сегодня мы пришли к единому пониманию, что необходим единый базовый закон о патриотическом воспитании, поскольку во многих субъектах есть свои законы о патриотическом воспитании - постановление правительства, указы мэра, губернатора о патриотическом воспитании", - сказал Выборный журналистам по итогам круглого стола "Сохранение исторической памяти и роль молодёжи в патриотическом воспитании".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 22:57
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм
Он указал на то, что единых правил на этот счет нет, поэтому каждый субъект по-своему понимает вопросы патриотического воспитания и, соответственно, выстраивает соответствующую политику.
"Сегодня я надеюсь, что данная площадка (штаба общественной поддержки Единой России - ред.) будет реперной точкой, которая даст очень серьезный идеологической идеологический скачок для того, чтобы мы вновь вернулись к этому вопросу, и проработали, и приняли в новом созыве Государственной думы единый базовый закон о патриотическом воспитании, чтобы были на всей территории России единые правила игры на этот счет", - добавил он.
Мужчина размахивает флагом Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 08:00
Патриотизм с нуля: наш, британский и американский
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФАнатолий ВыборныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния