https://ria.ru/20210915/patriotizm-1750183621.html

В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании

В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании - РИА Новости, 15.09.2021

В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании

В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:51

2021-09-15T15:51

2021-09-15T15:56

общество

единая россия

госдума рф

анатолий выборный

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой проект."Сегодня мы пришли к единому пониманию, что необходим единый базовый закон о патриотическом воспитании, поскольку во многих субъектах есть свои законы о патриотическом воспитании - постановление правительства, указы мэра, губернатора о патриотическом воспитании", - сказал Выборный журналистам по итогам круглого стола "Сохранение исторической памяти и роль молодёжи в патриотическом воспитании".Он указал на то, что единых правил на этот счет нет, поэтому каждый субъект по-своему понимает вопросы патриотического воспитания и, соответственно, выстраивает соответствующую политику."Сегодня я надеюсь, что данная площадка (штаба общественной поддержки Единой России - ред.) будет реперной точкой, которая даст очень серьезный идеологической идеологический скачок для того, чтобы мы вновь вернулись к этому вопросу, и проработали, и приняли в новом созыве Государственной думы единый базовый закон о патриотическом воспитании, чтобы были на всей территории России единые правила игры на этот счет", - добавил он.

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749611425.html

https://ria.ru/20201006/patriotizm-1578276854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, госдума рф, анатолий выборный, россия