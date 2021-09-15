15:51 15.09.2021 (обновлено: 15:56 15.09.2021)
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании
Депутат Выборный призвал Думу нового созыва принять закон о патриотическом воспитании
© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия ВыборногоДепутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия Выборного
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России необходим базовый закон о патриотическом воспитании, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, выразив надежду, что палата нового созыва примет такой проект.
"Сегодня мы пришли к единому пониманию, что необходим единый базовый закон о патриотическом воспитании, поскольку во многих субъектах есть свои законы о патриотическом воспитании - постановление правительства, указы мэра, губернатора о патриотическом воспитании", - сказал Выборный журналистам по итогам круглого стола "Сохранение исторической памяти и роль молодёжи в патриотическом воспитании".
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Он указал на то, что единых правил на этот счет нет, поэтому каждый субъект по-своему понимает вопросы патриотического воспитания и, соответственно, выстраивает соответствующую политику.
"Сегодня я надеюсь, что данная площадка (штаба общественной поддержки Единой России - ред.) будет реперной точкой, которая даст очень серьезный идеологической идеологический скачок для того, чтобы мы вновь вернулись к этому вопросу, и проработали, и приняли в новом созыве Государственной думы единый базовый закон о патриотическом воспитании, чтобы были на всей территории России единые правила игры на этот счет", - добавил он.
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