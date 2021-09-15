https://ria.ru/20210915/pamfilova-1750145978.html

Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова

Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2021

Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова

Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:52

2021-09-15T12:52

2021-09-15T12:52

выборы в государственную думу

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Наблюдатели могут прийти от любой партии, кандидата, прийти и уведомительно записаться в Общественную палату... Общественная палата - модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают - пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать. То же самое по СМИ (СМИ-иноагентам) в аккредитации никто не отказал, право есть... Никаких ущемлений нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

https://ria.ru/20210904/vybory-1748694955.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия