https://ria.ru/20210915/pamfilova-1750145978.html
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2021
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:52
2021-09-15T12:52
2021-09-15T12:52
выборы в государственную думу
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_a156fd3e49bbed1b1fa4635f54cfc969.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Наблюдатели могут прийти от любой партии, кандидата, прийти и уведомительно записаться в Общественную палату... Общественная палата - модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают - пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать. То же самое по СМИ (СМИ-иноагентам) в аккредитации никто не отказал, право есть... Никаких ущемлений нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
https://ria.ru/20210904/vybory-1748694955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_640ebb0ec215dcc76a6aa96e57a9227b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова
Памфилова: никто не отказывает наблюдателям и СМИ-иноагентам в аккредитации на выборах