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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/pamfilova-1750145978.html
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2021
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:52
2021-09-15T12:52
выборы в государственную думу
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Наблюдатели могут прийти от любой партии, кандидата, прийти и уведомительно записаться в Общественную палату... Общественная палата - модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают - пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать. То же самое по СМИ (СМИ-иноагентам) в аккредитации никто не отказал, право есть... Никаких ущемлений нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:52 15.09.2021
 
Права наблюдателей и СМИ-иноагентов никто не ущемляет, заявила Памфилова

Памфилова: никто не отказывает наблюдателям и СМИ-иноагентам в аккредитации на выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в РФ не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Наблюдатели могут прийти от любой партии, кандидата, прийти и уведомительно записаться в Общественную палату... Общественная палата - модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают - пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать. То же самое по СМИ (СМИ-иноагентам) в аккредитации никто не отказал, право есть... Никаких ущемлений нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
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