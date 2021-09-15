https://ria.ru/20210915/otoplenie-1750156769.html

Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов

Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов - РИА Новости, 15.09.2021

Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов

В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:54

2021-09-15T13:54

2021-09-15T13:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к отопительному сезону.

https://ria.ru/20210909/otoplenie-1749318965.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, жкх