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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210915/otoplenie-1750156769.html
Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов
Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов - РИА Новости, 15.09.2021
Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов
В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:54
2021-09-15T13:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к отопительному сезону.
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общество, москва, петр бирюков, жкх
13:54 15.09.2021
 

Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 12.00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.
"Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток", - подчеркнул заместитель мэра.
Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к отопительному сезону.
"Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы", - отметил Бирюков.
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 07:06Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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