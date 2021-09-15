Отопление включено в более 50% жилых домов Москвы и в более 60% соцобъектов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 12.00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.
"Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток", - подчеркнул заместитель мэра.
Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к отопительному сезону.
"Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы", - отметил Бирюков.