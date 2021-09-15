https://ria.ru/20210915/otkaz-1750186742.html

В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида

В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида - РИА Новости, 15.09.2021

В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида

Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:09

2021-09-15T16:09

2021-09-15T16:09

происшествия

новосибирская область

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее местные СМИ сообщили, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид."По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210609/perevozka-1736319004.html

новосибирская область

октябрьский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия