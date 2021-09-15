https://ria.ru/20210915/otkaz-1750186742.html
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида - РИА Новости, 15.09.2021
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:09
2021-09-15T16:09
2021-09-15T16:09
происшествия
новосибирская область
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее местные СМИ сообщили, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид."По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20210609/perevozka-1736319004.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
Следователи в Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида