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В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида - РИА Новости, 15.09.2021
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:09
2021-09-15T16:09
происшествия
новосибирская область
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее местные СМИ сообщили, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид."По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:09 15.09.2021
 
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида

Следователи в Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Следователи в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что таксист отказался везти девушку-инвалида, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее местные СМИ сообщили, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид.
"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
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ПроисшествияНовосибирская областьОктябрьский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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