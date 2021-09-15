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В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов

В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов - РИА Новости, 15.09.2021

В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов

Отделения дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан будут открыты на базе Геронтологического центра в Тамбове, в среду их готовность к РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:53

2021-09-15T20:53

2021-09-15T20:53

тамбовская область

тамбов

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Отделения дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан будут открыты на базе Геронтологического центра в Тамбове, в среду их готовность к приёму пациентов проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Появление таких отделений стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".В соседнем крыле центра расположено дневное отделение для инвалидов от 18 лет и старше. Им будут предоставлять реабилитационные и абилитационные услуги по индивидуальной программе.Ка сообщили в пресс-службе, отделение для инвалидов предложит своим посетителям технологии, которые будут способствовать приобретению или восстановлению утраченных во время болезни бытовых навыков самообслуживания. Также специалисты помогут им обучиться работе на компьютере Для перенесших инсульты и инфаркты людей подготовлена специальная программа по лечебной физкультуре. В студиях постояльцы будут заниматься арт-терапией различных направлений: от музыки и рисования до изготовления изделий на гончарном круге.В пресс-службе уточнили, что дневные отделения планируют ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. Реконструкция почти завершена, выполнено более 90% запланированных работ. Площадь реконструируемых помещений составляет 904 квадратных метров. Скоро отделения дооснастят мебелью и необходимым оборудованием.

https://ria.ru/20210819/podderzhka-1746352508.html

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тамбов, тамбовская область, александр никитин