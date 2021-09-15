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Тамбовская область
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В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов
В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов - РИА Новости, 15.09.2021
В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов
Отделения дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан будут открыты на базе Геронтологического центра в Тамбове, в среду их готовность к РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:53
2021-09-15T20:53
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Отделения дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан будут открыты на базе Геронтологического центра в Тамбове, в среду их готовность к приёму пациентов проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Появление таких отделений стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".В соседнем крыле центра расположено дневное отделение для инвалидов от 18 лет и старше. Им будут предоставлять реабилитационные и абилитационные услуги по индивидуальной программе.Ка сообщили в пресс-службе, отделение для инвалидов предложит своим посетителям технологии, которые будут способствовать приобретению или восстановлению утраченных во время болезни бытовых навыков самообслуживания. Также специалисты помогут им обучиться работе на компьютере Для перенесших инсульты и инфаркты людей подготовлена специальная программа по лечебной физкультуре. В студиях постояльцы будут заниматься арт-терапией различных направлений: от музыки и рисования до изготовления изделий на гончарном круге.В пресс-службе уточнили, что дневные отделения планируют ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. Реконструкция почти завершена, выполнено более 90% запланированных работ. Площадь реконструируемых помещений составляет 904 квадратных метров. Скоро отделения дооснастят мебелью и необходимым оборудованием.
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тамбов, тамбовская область, александр никитин
20:53 15.09.2021
 

В Тамбове откроют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтелла-сердце "Я люблю Тамбов"
Стелла-сердце Я люблю Тамбов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Отделения дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан будут открыты на базе Геронтологического центра в Тамбове, в среду их готовность к приёму пациентов проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Появление таких отделений стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
"Центр будет реализовывать программы присмотра, социализации и ухода за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями. Специалисты будут использовать технологии восстановления памяти с помощью воспоминаний, что, в конечном итоге, поможет вернуть к обычной жизни пожилых тамбовчан. В отделениях постарались воссоздать для них уютный интерьер с привычными вещами: диванчиками, столами, торшерами и даже фарфоровыми статуэтками. На кухне постояльцы смогут готовить еду. Есть комнаты релаксации, столовая, кабинет психолога и даже "Горсад", где бабушки и дедушки смогут потренироваться на вело- и автосимуляторах", - сказал представитель пресс-службы.
В соседнем крыле центра расположено дневное отделение для инвалидов от 18 лет и старше. Им будут предоставлять реабилитационные и абилитационные услуги по индивидуальной программе.
Ка сообщили в пресс-службе, отделение для инвалидов предложит своим посетителям технологии, которые будут способствовать приобретению или восстановлению утраченных во время болезни бытовых навыков самообслуживания. Также специалисты помогут им обучиться работе на компьютере Для перенесших инсульты и инфаркты людей подготовлена специальная программа по лечебной физкультуре. В студиях постояльцы будут заниматься арт-терапией различных направлений: от музыки и рисования до изготовления изделий на гончарном круге.
"Я приятно удивлен тем, что сделано. В новых отделениях созданы все необходимые условия для людей. У них будет возможность получить здесь социально-медицинские, реабилитационные услуги. На реконструкцию помещений в рамках регионального проекта было выделено около 50 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе уточнили, что дневные отделения планируют ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. Реконструкция почти завершена, выполнено более 90% запланированных работ. Площадь реконструируемых помещений составляет 904 квадратных метров. Скоро отделения дооснастят мебелью и необходимым оборудованием.
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