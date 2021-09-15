https://ria.ru/20210915/odnoklassniki-1750139504.html
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России - РИА Новости, 15.09.2021
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России
Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:20
2021-09-15T12:20
2021-09-15T12:30
одноклассники
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта пользователи узнают о местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие. На карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Благодаря карте туристы узнают не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.К старту проекта в тестовом режиме запустили 3D-обложки для профилей. Кроме того, в социальной сети появился специальный стикерпак с редкими растениями. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.
https://ria.ru/20210907/odnoklassniki-1749044331.html
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одноклассники
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту
десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта пользователи узнают о местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие.
На карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Благодаря карте туристы узнают не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.
К старту проекта в тестовом режиме запустили 3D-обложки для профилей. Кроме того, в социальной сети появился специальный стикерпак с редкими растениями. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.