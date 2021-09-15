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Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России - РИА Новости, 15.09.2021
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России
Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:20
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одноклассники
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта пользователи узнают о местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие. На карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Благодаря карте туристы узнают не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.К старту проекта в тестовом режиме запустили 3D-обложки для профилей. Кроме того, в социальной сети появился специальный стикерпак с редкими растениями. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.
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одноклассники
12:20 15.09.2021 (обновлено: 12:30 15.09.2021)
 

Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с агентством "Лес" создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. С помощью нового проекта пользователи узнают о местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие.
На карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Благодаря карте туристы узнают не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:21
В Одноклассниках появился сервис для поиска работы
К старту проекта в тестовом режиме запустили 3D-обложки для профилей. Кроме того, в социальной сети появился специальный стикерпак с редкими растениями. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.
 
Одноклассники
 
 
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