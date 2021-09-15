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Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины
Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины - РИА Новости, 15.09.2021
Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины
Белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины, сообщила в среду пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:38
2021-09-15T15:38
в мире
происшествия
украина
белоруссия
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины, сообщила в среду пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии."Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.Отмечается, что "результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины". "Проводится разбирательство", - сообщили в белорусском погранкомитете.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html
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в мире, происшествия, украина, белоруссия
15:38 15.09.2021
 
Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины

Белорусские пограничники сообщили об обстреле столба и щитка с гербом с территории Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины, сообщила в среду пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.
Отмечается, что "результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины". "Проводится разбирательство", - сообщили в белорусском погранкомитете.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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